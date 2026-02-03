Überraschung: Dieses Duo gewinnt "Reality Backpackers Peru"

Die letzten beiden Folgen Reality Backpackers Peru sind da. Das Halbfinale beginnt zunächst mit einem Wettlauf, der die letzten Punkte einbringt. Das Ranking zeigt am Ende die Gesamtpunktzahl, die die Teams im Laufe der Show sammelten. Auf Platz eins mit deutlichem Abstand sind Daymian Weiß und Kevin Schäfer. Sie sind somit sicher im Finale. Die anderen drei Duos müssen um den letzten Platz im Finale kämpfen. Minispiele fordern sie heraus: Rücken an Rücken müssen sie beispielsweise eine bestimmte Zeit stoppen, ohne sich abzustimmen. Das letzte Spiel entscheiden Kate Merlan (38) und Elsa Latifaj für sich. Damit treten Team Gelb und Team Blau im Finale gegeneinander an.

Im alles entscheidenden Duell wartet am nächsten Tag eine Schnitzeljagd auf die beiden Teams. An vier verschiedenen Standorten in der Stadt Puerto Maldonado warten Männer als Backpacker-Guide José verkleidet auf die Kandidaten. Jeder von ihnen verlangt einen anderen Gegenstand – nur wenn sie diesen gebracht bekommen, gibt es den in einem Rätsel versteckten Hinweis auf den nächsten Standort. Beide Teams starten an unterschiedlichen Orten in der Stadt und laufen die Strecke in einer unterschiedlichen Reihenfolge ab. Trotz Chaos und für viele Fans sicher überraschend, kommt das Duo aus Kate und Elsa deutlich schneller durch die Rätsel. Sie erreichen das Ziel, an dem die ausgeschiedenen Teams warten, mit gutem Abstand vor dem Team Kevin und Daymian. "Das ist einfach krass. Ich glaube es noch immer nicht. Das ist einfach ein Traum", freut sich Elsa.

"Reality Backpackers" war für die Realitystars sicher eine Erfahrung, die sie so schnell nicht vergessen werden. Die Sendung ist alles andere als zimperlich mit den Kandidaten und verlangt ihnen alles ab. Statt Luxus wie in anderen Formaten warteten hier Zelte mitten im peruanischen Dschungel. "Das war das Krasseste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe", lautet Kates Fazit. Neben den Entbehrungen des Backpacker-Lebens hatten die Teams auch immer wieder mit heftigen Streits zu kämpfen. Vor allem zwischen Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann flogen die Fetzen – die beiden hatten sich gerade erst bei Temptation Island VIP getrennt. Etwa bei der Hälfte der Show mussten sie dann auch noch in ein Team. Das lief aber überraschend harmonisch. Dennoch sind sie sich einig: "Wir gehen als getrenntes Paar hier raus. Also, Backpackers war jetzt auch keine Versöhnung oder ein Aussprechen oder so."

Joyn / Augusto Escribens Der Cast der neuen Staffel "Reality Backpackers"

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj im August 2024

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025