Laut Aleksandar Petrovic verdiente RTL Millionen dank ihm

Aleksandar Petrovic (34) ist ein Macher – zumindest seinen Worten nach zu urteilen. Denn in seinem neuesten Instagram-Clip sendet er eine deutliche Botschaft an RTL. In dem rund zehnminütigen Video erklärte der Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer unter anderem, dass der Fernsehsender dank ihm um einiges reicher sei. "RTL hat durch mich Millionen gemacht", beteuerte Aleks und behauptete, die Produktion hätte sein Auftreten in Temptation bewusst zugespitzt. Er sprach über die Mechanismen hinter Reality-Formaten, über Schnitte, die "noch mehr polarisieren" und darüber, dass er in dieser Welt als "Bösewicht" besser funktioniere.

Im Clip führt Aleks weiter aus, dass nicht nur der Sender profitiert habe: Laut ihm sei die Produktionsfirma ein weiterer Gewinner, weil sie sich durch seine Teilnahme zukünftige Aufträge sichere. Er verwies auf vermeintliche Sparpläne: "RTL plant 600 Arbeitsplätze aufzugeben, Leuten zu kündigen." Aber glücklicherweise sieht der Influencer direkt eine Lösung: sich. "Vielleicht habe ich einen Einfluss und kann wenigstens ein paar Prozent davon retten, dass die Leute nicht ohne Arbeit nach Hause gehen, damit sie weiterhin ihre Familie versorgen können", merkt Aleks an und legt nach: "Das ist auch was Positives. Wäre nichts passiert, wäre die Show gefloppt, hätten diese Leute alle ihren Job verloren."

Auch zu seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) äußert sich Aleks erneut ausführlich und schreibt sich ihren Erfolg zu. Er erinnert daran: "Bei Temptation eins hatte sie 500 Follower und hat jetzt nach fünf Shows [...] über 500.000 Follower." In zwei dieser Formate habe sie laut ihm nicht polarisiert – das tat sie nur in den drei Sendungen, an denen Vanessa an seiner Seite gestanden habe. "Ich bin stolz darauf. Ich freue mich für Vanessa, weil damit ist die Rente für Vanessa abgesichert. Der erste Win ist, dass Vanessa hier nicht als Verliererin rausgeht, sondern als absolute Gewinnerin", stichelt Aleks weiter und betont: "Sei ihr gegönnt. Zweites Plus ist: Meine Reichweite ist auch gestiegen, obwohl ich gehatet werde."

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024