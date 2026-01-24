Aleks Petrovic spielte bei Temptation wohl nur eine Rolle

Oliver Sanne (39) und Tobias Pankow (40) haben Aleksandar Petrovic (34) zu ihrem Podcast "Make Reality Great Again" als Gast eingeladen, um ihm die Möglichkeit zu geben, offen über sein Verhalten bei Temptation Island VIP zu sprechen. Aleks wurde von Fans vorgeworfen, sich respektlos gegenüber seiner damaligen Partnerin Vanessa Nwattu (26) und den Verführerinnen der Show verhalten zu haben. Kritiker bemängelten etwa, dass er mit einer als verletzend empfundenen Geste andere Teilnehmer bespritzte. Oliver äußerte sich im Promiflash-Interview kritisch gegenüber Aleks' Verhalten: "Ich kann das Verhalten von Aleks in vielen Punkten nicht nachvollziehen. Das weiß er aber auch."

Sein Co-Host Tobias ging in seiner Analyse einen Schritt weiter und sprach Aleks' Handlungen eine rein professionelle Motivation zu. "Aleks hat auch klar und ehrlich geäußert, dass er eine Rolle spielt", erklärte Tobias gegenüber Promiflash. Nach seinen Angaben sei diese Rolle für die Show bewusst von den Produktionen inszeniert und bezahlt worden. Für Aleks sei es ein lukrativer Job, den er mit einer überzeugenden Darbietung ausfülle. "Aleks führt euch alle an der Nase herum und fährt dann schön mit seinem Ferrari zum Flughafen und zurück nach Dubai. Anscheinend hat er viel richtig gemacht", so Tobias. Damit deutete er an, dass Aleks die Show vor allem zur Selbstdarstellung und zum Aufbau seiner Marke nutze.

Im "Make Reality Great Again"-Podcast behauptete der Realitystar zudem, es gebe Szenen, die während der Dreharbeiten auf der Insel passiert seien, aber nie im TV zu sehen waren. "Komischerweise wurden Offcam-Bilder von Vanessa nie gezeigt", erklärte Aleks. Besonders eine Szene betonte er: Demnach hätten seine Ex-Verlobte und Mitstreiterin Brenda Brinkmann ein Kissen genommen und daran gerochen. Aleks meinte, Vanessa habe in diesen Momenten schlecht über ihn gesprochen und von anderen Verführern geschwärmt. "Diese Offcam-Bilder wurden nie gezeigt", wiederholte der TV-Star und kritisierte, dass seiner Meinung nach ein wichtiger Teil der Geschichte im Schnitt untergegangen sei.

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

ActionPress / Thomas Burg Oliver Sanne, Reality-TV-Teilnehmer

RTL / Julia Feldhagen Tobias Pankow bei den Reality Awards 2024

