Aleks' Fußstapfen: Reizt Marko Petrovic "Temptation Island"?

Mit seiner Teilnahme an #CoupleChallenge wagt Marko Petrovic, der Bruder von Aleksandar Petrovic (34), den Schritt ins Reality-TV. Nachdem er seine ersten Erfahrungen vor der Kamera gesammelt hat, hat Promiflash nachgefragt, ob er sich weitere Formate vorstellen könnte – zum Beispiel Temptation Island. Dazu hat er eine klare Meinung: "Nein. Ich würde generell so Dating-Formate, sage ich jetzt mal, Stand jetzt, nicht machen. Temptation ist jetzt nicht unbedingt ein Dating-Format, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und Stand jetzt ist das meine Meinung."

Hat seine Abneigung gegen Dating-Formate und vor allem gegen "Temptation Island" etwas mit der Erfahrung seines Bruders zu tun? Aleks nahm nämlich schon zweimal an dem TV-Treuetest teil: 2022 ging dort seine Beziehung zu Christina Dimitriou (34) in die Brüche, da er sich in Verführerin Vanessa Nwattu (26) verliebte. Drei Jahre später nahm er dann mit ihr am gleichen Format teil. Sie waren zu diesem Zeitpunkt sogar verlobt – Vanessa trennte sich jedoch beim finalen Lagerfeuer von dem Realitystar. Wenn Marko diese Bilanz etwas abgeschreckt haben sollte, würde es wohl niemanden wundern.

Wie Marko sich in seinem ersten Reality-Format schlägt, wird sich noch zeigen. In den bislang ersten zwei Folgen, die von "#CoupleChallenge" veröffentlicht wurden, wurde er jedenfalls direkt in ein kleines Drama hineingezogen. Kandidatin Ariel machte dort nämlich keinen Hehl daraus, wie schlecht sie auf Aleks zu sprechen ist. Als sie ihn damit konfrontierte, eilte Marko seinem Bruder zu Hilfe und geriet ins Visier der Schweizerin.

Imago Marko Petrovic bei der Premiere von "#Couple Challenge" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / markan_official Aleks Petrovic und sein Bruder Marko