Nach Aleks: Jessica Hnatyk kritisiert Temptation-Moderation

Jessica Hnatyk (25) hat sich jetzt zu einem viel diskutierten Thema geäußert – und zwar zu der Debatte um Fairness und Parteilichkeit in der kürzlich ausgestrahlten Temptation Island VIP-Staffel. Im Promiflash-Interview kritisiert die ehemalige Teilnehmerin vor allem Moderatorin Janin Ullmann (44): "Ich finde schon, dass die Moderatorin immer eher auf der Frauenseite ist", erklärte sie. Besonders unangemessen fand sie das Verhalten gegenüber Aleksandar Petrovic (34), der während der Ausstrahlung sowieso viel Gegenwind aus dem Publikum erhalten hatte.

Jessica betonte: "Klar, wir müssen nicht darüber reden, dass die Männer sich auch einfach immer verhalten wie die letzten, keine Ahnung was. Aber ich finde, als Moderatorin darf man eigentlich nicht so sehr parteiisch sein." Sie fand es übertrieben, dass Aleks so hart in die Mangel genommen wurde, und betonte, dass er bereits genug Shitstorm aus der Online-Community ertragen müsse. Ihr Fazit im Interview: "Dieses Extreme gegen Aleks und so, ich finde, das muss einfach als Moderatorin nicht sein." Gerade bei Reality-Formaten wie "Temptation Island VIP" sei eine gewisse Fairness in der Darstellung aller Beteiligten essenziell.

Zuvor hatte sich auch Aleks bereits öffentlich zur Moderation von Janin geäußert. Besonders beim großen Wiedersehen sorgte die Moderatorin mit einem spitzen Spruch gegen den Realitystar für Aufsehen. "Alle fünf Jahre wählen wir unseren Bundespräsidenten, alle vier Jahre ist Olympia, und alle drei Jahre verliert Aleks Petrovic seine Freundin bei 'Temptation Island VIP'. In diesem Fall sogar seine Verlobte", sagte die 44-Jährige in ihrer Anmoderation. Viele Zuschauer feierten diesen Moment, doch Aleks zeigte sich wenig begeistert. Auf Instagram schrieb er noch am selben Abend: "Respekt an mich, dass ich bei dieser respektlosen Anmoderation, die genau darauf ausgelegt war, sich über mich lustig zu machen, mich zu demütigen und gegen mich Hetze zu betreiben und zu mobben, ruhig geblieben bin!"

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin

RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann 2025.

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025