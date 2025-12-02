Fast 40: Jörn Schlönvoigt zeigt trainierten Body im Netz

GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (39) überraschte seine Fans mit einem sexy Anblick, der Eindruck macht: Der Schauspieler, der im August kommendes Jahres 40 wird, befindet sich aktuell im Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Doch anstatt sich einfach nur die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, zeigt er in seiner Instagram-Story, wie fit er ist: Oberkörperfrei posiert er im Spiegel seiner Kabine und präsentiert seine durchtrainierte Figur. Angesichts der Mitte September im Netz kursierenden Fake-News zu seinem angeblichen Tod bei einem Flugzeugabsturz tut ihm etwas Entspannung im Urlaub sicherlich gut.

Besonders auffällig sind dabei seine klar definierten Bauchmuskeln. Unter seinem Foto schreibt er lässig: "Mach mich fertig für das Abendessen." Es ist nicht das erste Mal, dass der beliebte Schauspieler, der viel Wert auf seine körperliche Konstitution legt, mit seiner Fitness beeindruckt. In den letzten Jahren hat Jörn, der bereits eine Gastrolle in der Kult-Serie "Dahoam is Dahoam" übernommen hat, immer wieder bewiesen, dass er in Topform ist. Das jetzige Bild lässt erahnen, dass er diese Form auch im stressigen Alltag pflegt. Und bekanntermaßen trainiert er am liebsten in seiner Unterhose. Die Kreuzfahrt scheint für ihn eine perfekte Gelegenheit, seinen Lifestyle fernab roter Teppiche zu genießen.

Jörn ist seit Dezember 2004 vor allem als Philip Höfer in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" einer breiten Öffentlichkeit bekannt und aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. "Ich habe in den Jahren viele kommen und gehen sehen, und was man wirklich sagen kann: Diesen Job muss man sich jeden Tag aufs Neue verdienen", erklärte er im Gespräch mit RTL und fügte hinzu: "Harte Arbeit und Disziplin zahlen sich aus." Schon früh etablierte er sich als Frauenschwarm der Nation, doch bei seinen Fans punktet er nicht nur mit seinem Äußeren. Er ist ebenso für seine sympathische Art und Bodenständigkeit beliebt. Jörn ist zudem stolzer Vater einer Tochter, die er gemeinsam mit seiner früheren Ehefrau Hanna Weig (29) großzieht.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Dezember 2025

Jörn und Hanna Schlönvoigt, August 2019

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia im August 2024