Jörn Schlönvoigt wehrt sich gegen falsche Todesmeldung

Jörn Schlönvoigt wurde Opfer einer makabren Falschmeldung: Eine Facebook-Seite, die normalerweise über aktuelle Ereignisse rund um die Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten berichtet, behauptete in einem Post, der Schauspieler sei bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. "Traurige Nachrichten: Jörn Schlönvoigt verunglückte mit seinem Privatflugzeug. Die Polizei bestätigt den Tod", hieß es dort. Die Nachricht verbreitete sich schnell im Netz und sorgte bei seinen Fans für Bestürzung.

Kurz darauf meldete sich Jörn selbst auf seinem Instagram-Kanal zu Wort und schaffte Klarheit. In seiner Story erklärte er: "Es geht mir gut, ihr Lieben!" Doch die Verärgerung über den Vorfall war ihm deutlich anzumerken. Der Schauspieler kündigte an, gegen die Verantwortlichen dieser Falschmeldung rechtlich vorzugehen. Er erklärte, dass er solche Gerüchte nicht einfach hinnehmen werde, insbesondere da solche Posts nicht nur unangemessen, sondern auch stark beunruhigend sowohl für ihn als auch für seine Familie und Fans seien.

Seit vielen Jahren begeistert Jörn nicht nur in seiner Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", sondern hat sich auch mit seiner Musik eine treue Fangemeinde aufgebaut. Besonders in den sozialen Medien zeigt er sich stets publikumsnah und gewährt private Einblicke – sei es in den Alltag als Schauspieler, als Musiker, Vater oder in seine beeindruckende Fitness-Routine. Umso erleichterter wird seine treue Community nun sein, den Schauspieler wohlauf zu wissen.

