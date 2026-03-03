Verplappert: Günther Jauch verrät bei WWM richtige Antwort

Günther Jauch (69) hat sich bei Wer wird Millionär? ordentlich verplappert. Die Überhangkandidatin Nadine Christmann aus Bocholt musste in der RTL-Quizshow am Montagabend herausfinden, ob Reem Alabali-Radovan 2025 Mitglied in der DFB-Nationalelf, in der Bundesregierung, in der DSDS-Jury oder in der Deutschen Bischofskonferenz wurde. Doch bevor die Krankenschwester antworten konnte, sinnierte Günther laut über die vorgezogene Bundestagswahl im Februar und meinte mit Blick auf die Politikerin: "Die haben wir jetzt ja schon ein gutes Jahr." Der Hinweis auf die richtige Antwort war damit eigentlich eindeutig – doch Nadine griff dennoch zum Zusatzjoker und wollte jemanden aus dem Publikum fragen, wie TV Digital berichtet.

Als daraufhin nur sechs Studiogäste aufstanden, ärgerte sich Günther über seinen Patzer: "Prima, dass mir niemand zuhört. Ich habe mich ja eben schon verplappert." Ein Rentner, der als Ortsbürgermeister tätig ist, half Nadine schließlich mit der richtigen Antwort weiter und erklärte selbstsicher: "Es ist eine Bundesministerin, seit Mai im Amt." Günther nahm den Vorfall selbstironisch aufs Korn: "Ich Depp habe mich doch noch verplappert. In dem Moment ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen und alle pennen hier weiter – nur sechs stehen auf. Das ist wie zuhause, ich rede hier gegen Wände."

Vielleicht war Nadine aber auch besonders vorsichtig, weil Günther immer wieder für Überraschungen sorgt. Vor zwei Wochen etwa brachte der Moderator Kandidatin Michelle Janiak mit einer vermeintlichen Hilfestellung auf die falsche Fährte, was dazu führte, dass sie auf 500 Euro abrutschte. Nadine ließ sich jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen und verließ das Studio am Ende mit 8.000 Euro. Das Geld hat die Krankenschwester bereits verplant: Sie wünscht sich ein zweites Kind und möchte den Gewinn für eine Samenspende einsetzen. "Man muss halt gucken, ob der noch verfügbar ist", erklärte sie ihre Pläne. Günther zeigte Verständnis für ihr Vorhaben und meinte, das Geld sei damit gut angelegt.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Nadine Christmann, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"