Elton John stolz: Sein Familienporträt hängt in Kunstmuseum

Elton John (78) und sein Ehemann David Furnish (63) zeigen sich überglücklich über eine besondere Ehre: Ein Familienporträt von ihnen ist ab sofort in der National Portrait Gallery in London zu sehen. Das Foto, das der Daily Mail vorliegt, zeigt den Musiker gemeinsam mit David sowie ihren beiden Söhnen Zachary (15) und Elijah (13). Mit auf dem Bild sind auch die beiden Familien-Labradore Joseph und Jacob. Aufgenommen wurde das Porträt von der renommierten Fotografin Catherine Opie in der luxuriösen Familienvilla der Familie in Old Windsor. "Von Catherine Opie fotografiert zu werden und in der National Portrait Gallery ausgestellt zu sein, ist eine riesige Ehre", erklärten Elton und David.

Das Familienporträt ist in der Mary Weston Gallery zu sehen und markiert gleichzeitig die Eröffnung der Ausstellung "Catherine Opie: To Be Seen". Die Fotografin selbst zeigte sich ebenfalls begeistert von dem Projekt. Sie sei drei Tage vor Weihnachten bei Elton und David zu Hause eingetroffen und habe nach einem gemeinsamen Mittagessen das Familienporträt in deren Bibliothek aufgenommen, wie sie der Daily Mail verriet. "Für mich repräsentiert es die Menschlichkeit dessen, was Familie sein kann", erklärte sie weiter. Victoria Siddall, Direktorin der National Portrait Gallery, betonte, dass das Porträt nicht nur Eltons außergewöhnliche musikalische Leistungen feiere, sondern auch die wichtige humanitäre und philanthropische Arbeit des Paares.

Elton und David sind seit 2005 liiert und gingen damals eine eingetragene Partnerschaft ein. 2010 kam ihr erster Sohn Zachary zur Welt, 2013 folgte Elijah – beide Kinder wurden von Leihmüttern ausgetragen. 2014 heirateten die beiden schließlich. Das Paar engagiert sich seit vielen Jahren für LGBTQ-Rechte und kämpft gegen HIV und Aids, unter anderem durch die Elton John Aids Foundation, die Geld für lebensrettende Programme sammelt. Zuletzt hatte der Musiker 2024 seine dreijährige Abschiedstournee beendet, um mehr Zeit mit seinen Söhnen verbringen zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / eltonjohn Elton John und David Furnish auf Instagram, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sugarkikz Elton John und seine Söhne im Juli 2024

Anzeige