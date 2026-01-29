Nach Fußverletzung: Jörn Schlönvoigt gibt Entwarnung

GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt (39) meldet sich mit positiven Nachrichten bei seinen Fans zurück. Vor wenigen Tagen sorgte der 39-Jährige noch für Besorgnis, als er sich mit einem verbundenen Fuß und Gehhilfen auf seinem Instagram-Profil präsentierte. Grund für die Zwangspause war laut eigener Aussage eine Überlastung beim Sport. "Wenn man beim Sport übertreibt", kommentierte der Darsteller sein vorübergehendes Lazarett-Dasein laut RTL. Doch die Regenerationsphase scheint bereits erste Erfolge zu zeigen.

Heute Morgen postete Jörn eine Story aus einem privaten Fitnessraum auf Instagram und gab Entwarnung für alle Follower. Zu einem Clip aus dem Homegym schrieb er kurz und knapp: "Das erste Training ohne Krücken". Damit macht der Darsteller deutlich, dass er die Gehhilfen nach seiner Verletzung nun nicht mehr benötigt und langsam wieder in seinen sportlichen Alltag zurückkehrt.

Jörn ist bekannt dafür, ein echter Fitness-Enthusiast zu sein. Erst vor Kurzem hatte der Schauspieler auf Reisen Einblicke in seinen Trainingsalltag gegeben, als er zwischen Sonne, Meer und Spiegel-Selfies seine Routine durchzog. Sport und ein aktiver Lebensstil sind fester Bestandteil seines Alltags. Auf Social Media gibt sich der gebürtige Berliner meist entspannt und nahbar, zeigt Momente aus dem Familienleben ebenso wie seine Leidenschaft für Reisen und Musik. Dass er nun offen teilt, wenn es mal nicht im "Turbo-Modus" läuft, dürfte viele Anhänger freuen, die den TV-Star nicht nur für seine Rolle, sondern auch für seine authentische Art schätzen.

