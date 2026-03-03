Plötzlich verifiziert: Edith Stehfest ist jetzt bei OnlyFans

Edith Stehfest (30) ist jetzt auf OnlyFans – und zwar schneller als geplant. Die Schauspielerin meldete sich kurz nach dem überraschenden Launch auf Instagram bei ihren Followern und erklärte, wie es zu dem spontanen Start kam. "Ich war auf der Couch und dann macht plötzlich mein Telefon so Bing, Bing, Bing, Bing", erzählte die 30-Jährige in ihrer Story. Ihre Verifizierung auf der Plattform sei unerwartet durchgegangen, nachdem sie dem Support geschrieben hatte. "Alle machen sonst so einen krassen, großen Launch mit Countdown und überhaupt. Und ich war so: 'Ok, krass, das geht einfach los'", beschrieb Edith die ungewöhnliche Situation. Direkt teilte sie den Link zu ihrem neuen Kanal mit ihren Fans.

In weiteren Instagram-Stories zeigte sich die Realitydarstellerin begeistert über die vielen positiven Reaktionen. "Ich habe so Angst, und dann seid ihr einfach so nice alle. Mega krass", schwärmte sie über den Support, den sie von ihren Followern erhielt. Besonders der direkte Austausch auf OnlyFans fasziniere sie: "Es ist näher und es ist einfach so: Ich habe nicht das Gefühl, dass es so offiziell ist, sondern es ist einfach in dem Moment." Edith betonte zudem, dass sie vorsichtig sein müsse, um ihr Instagram-Profil nicht zu gefährden. "Das habe ich über zehn Jahre lang aufgebaut, ja, das möchte ich bitte behalten", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich liebe Instagram."

Mit ihrem Schritt auf die Erotik-Plattform hatte Edith bereits zum Jahreswechsel für Aufsehen gesorgt. Damals kündigte sie ihren Start auf OnlyFans an und erntete dafür heftige Kritik, vor allem weil sie Mutter von zwei Kindern ist. Die Zweifachmama reagierte darauf mit einer deutlichen Ansage und stellte klar, dass ihre beruflichen Entscheidungen ihre Kinder nichts angehen würden. Nun scheint sie mit ihrem neuen Projekt voll durchzustarten und zeigt sich begeistert von dem "krassen neuen Raum", der sich für sie öffnet. "Der stärkt mich. Der ist besonders. Der ist neu", schwärmte Edith über ihre ersten Erfahrungen auf der Plattform.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest in Thailand, September 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, 2025