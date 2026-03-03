Christina Applegate offenbart Missbrauch in jungen Jahren

Christina Applegate (54) hat in einem Interview mit Good Morning America unter Tränen über ihre schwere Vergangenheit gesprochen. Die 54-Jährige stellte darin ihre Memoiren "You With the Sad Eyes" vor, die am 3. März erscheinen. In dem Buch offenbart die Schauspielerin Details über ihre Erfahrungen mit Missbrauch, darunter auch eine missbräuchliche Beziehung in jungen Jahren. "Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die missbraucht wurden", sagte sie mit Tränen in den Augen. "Ich habe wirklich harte Zeiten durchlebt, und ich hatte einfach das Gefühl: Ich bin für euch da."

Christina erklärte auch, warum es für sie so schwierig war, ihre missbräuchliche Situation zu verlassen. "Man bekommt eine Lüge erzählt. Und irgendwann hat man entweder so viel Angst oder man glaubt es einfach, dass man keine andere Art von Liebe verdient", so die Schauspielerin. Sie wolle ihre Geschichte teilen, um anderen zu helfen, die Nuancen von Missbrauch zu verstehen. "Ich weiß, wie viele Frauen in eine missbräuchliche Beziehung geraten, und die Gesellschaft sagt: Nun, ich bin eine starke Frau, ich wäre rausgegangen, und wisst ihr was? Nein", führte sie weiter aus. Christina betonte, dass sie mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren erreichen wolle, dass andere sich weniger allein fühlen. "Es gibt Menschen, die ständig durch dunklen Mist gehen, und sie fühlen sich allein. Ich habe mich allein gefühlt", erklärte sie.

Christina wurde durch ihre Rolle als Kelly Bundy in der Serie "Eine schrecklich nette Familie" in den späten 80er Jahren berühmt. In ihren Memoiren beschreibt sie auch, wie der Ruhm ihr Körperbild massiv beeinflusste. "Als mein Ruhm wuchs, schrumpfte mein Selbstwertgefühl. Ich wünschte, jemand würde es bemerken, aber wenn du ein Promi bist, sieht dein Leben wie ein Spaziergang aus. Meine traurigen Augen weinten, aber niemand konnte es sehen", schrieb sie. Die Schauspielerin teilte zudem mit, dass sie bereits als Kind Missbrauch erlebte. Ihre Babysitterin missbrauchte sie im Alter von fünf Jahren sexuell. Auch Christina und ihre Mutter Nancy Priddy wurden von einem Freund ihrer Mutter körperlich misshandelt, während Nancy zudem mit einer Heroinsucht kämpfte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Applegate im Februar 2023

Anzeige Anzeige

RETNA PICTURES / ActionPress Christina Applegate in den 90ern

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Anzeige