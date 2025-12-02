"Tatort"-Star Edin Hasanović setzt Zeichen gegen Vergessen

Edin Hasanović setzt im neuen Frankfurt-Tatort ein stilles, aber starkes Zeichen. Sein Kommissar heißt Hamza Kulina – ein Name, der bewusst an den Hanau-Anschlag vom 19. Februar 2020 erinnert. Denn: Hamza hieß eines der neun Opfer. Edin suchte vorab den Kontakt zur Familie und bat diese um ihr Einverständnis. Die berührende Reaktion des Vaters des Verstorbenen folgte öffentlich: "Lieber Edin, dass du deine Rolle Hamza genannt hast – in Erinnerung an meinen Sohn – hat mich tief bewegt. Diese Geste ist mehr als ein Name. Sie ist ein Zeichen gegen das Vergessen und dafür, dass Hamzas Geschichte weiterlebt", schrieb dieser bei Instagram. Gedreht wurde in Frankfurt, an Edins Seite ermittelt Melika Foroutan.

Der Schauspieler wollte laut Hessischem Rundfunk mit der Namensgebung ein klares Signal gegen Rassismus und das Vergessen setzen. Bei dem Anschlag in Hanau wurden neun Menschen getötet, Hamza Kurtovic erschoss der Täter in einem Lokal. Auch Kollegin Melika trägt mit ihrer Figur eine Botschaft: Maryam Azadi verweist namentlich auf die Proteste im Iran nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Azadi bedeutet Freiheit und soll an den Slogan Jin, Jiyan, Azadi (Frau, Leben, Freiheit) erinnern, der sinnbildlich für den Widerstand gegen Unterdrückung steht. Die beiden Schauspieler kennen sich seit Jahren, bereits in der ZDF-Reihe "KDD" standen sie gemeinsam vor der Kamera. Über Edin sagte Melika im "teleschau"-Interview: "Edin ist ein wunderbarer Partner und dazu ein sehr lustiger, angenehmer Mensch. Einer, der immer im besten Sinne neugierig ist." Edin selbst erzählte bei "t-online", er habe früher Anfragen für den "Tatort" abgelehnt: "Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr als Schauspieler wahrgenommen werde, sondern nur noch als 'Tatort'-Kommissar. Ehrlich gesagt, hatte ich auch jetzt Angst zuzusagen", so der Darsteller. Heute spricht er von "Ehre" und davon, dass die Resonanz größer sei als nach "Im Westen nichts Neues".

Edin, der Bosnien als Kind mit seiner Mutter wegen des Balkankriegs verlassen musste, trägt selbst ein persönliches Trauma mit sich. Sein Vater Senad gilt seit 1992 als vermisst. Er verschwand während des Balkankonflikts, als Edin noch ein Säugling war. Edin wuchs ohne die Möglichkeit auf, Antworten auf die Fragen seiner Vergangenheit zu finden. Vielleicht liegt genau darin die besondere Verbindung des Schauspielers zu Geschichten, die Ungerechtigkeiten aufzeigen und ein Licht auf die Schicksale legen, die sonst in Vergessenheit geraten könnten. Edin nutzt seine Reichweite, um Menschen zu würdigen, die sonst kaum gehört werden.

Edin Hasanovic beim Deutschen Fernsehpreis, Januar 2018

Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) spielen im Tatort Frankfurt

Edin Hasanovic