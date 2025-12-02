Hat "The Voice Kids"-Sieger noch Kontakt zu Wincent Weiss?

In der diesjährigen Staffel von The Voice Kids gewann der 14-jährige Neo unter der Anleitung von Coach Wincent Weiss (32). Promiflash trifft das Nachwuchstalent jetzt bei der Kinderlachen-Gala in Dortmund und hakt nach: Hat Neo privaten Kontakt zu Wincent? "Also, die Handynummer von ihm habe ich tatsächlich nicht. Aber wir sind über die Managements in Kontakt", verrät der Teenager. Gleichzeitig besuche Neo aber auch immer noch gerne die Konzerte seines Coaches und könne sich dann hinter den Kulissen mit ihm unterhalten: "Ich gehe auch noch auf seine Konzerte, da trifft man sich Backstage. Also, es ist wirklich sehr, sehr schön, dass man so eine Verbindung hat."

Neos Hauptfokus liegt aber natürlich auf seiner eigenen Karriere als Musiker. Nach seinem Triumph bei "The Voice Kids" soll es im kommenden Jahr richtig losgehen. "Also, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr eigene Songs machen", teasert der Sänger gegenüber Promiflash an. Wann genau eine eigene Single oder sogar ein eigenes Album kommen könnte, verrät er nicht. Dass er auch in seinem jungen Alter eine große Stimme hat, bewies Neo aber schon in der Castingshow. Unter anderem performte er starke und vor allem schwierige Songs wie "I Have Nothing" von Whitney Houston (†48) oder "All by Myself" von Céline Dion (57).

Mit seiner starken Stimme schaffte Neo es schließlich bis ins große Finale der 13. Staffel von "The Voice Kids". Dort setzte er sich gegen jede Menge anderer starker Talente durch, denn jeder der vier Coaches durfte mit drei Kandidaten ins Finale einziehen. Die Entscheidung lag aber beim Publikum. Neo faszinierte mit seinem Gesang aber nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jury, denn auch diese gönnte ihm den Sieg von Herzen. Besonders stolz war aber natürlich sein Mentor Wincent. "Ich finde, dass Neo ganz viel Talent abbekommen hat: Er kann technisch perfekt singen, kriegt Töne hin, die ich in meinem Leben so noch nicht gehört habe – so hoch, so sicher, und trotzdem mit so viel Gefühl", schwärmte der 32-Jährige nach der Show. Als Prämie gewann Neo neben 20.000 Euro Ausbildungsförderung auch seine erste eigene Single.

Joyn/Claudius Pflug Wincent Weiss und "The Voice Kids"-Sieger Neo

Getty Images Wincent Weiss, April 2023

Joyn/Claudius Pflug "The Voice Kids"-Jury, 2025

