Madelaine Petsch schätzt enge "Riverdale"-Freundschaften

Madelaine Petsch (31) hat offen über ihre enge Verbindung zu ihren ehemaligen Riverdale-Kollegen gesprochen. Die Schauspielerin erzählte OK! Magazine, wie sehr sie das Miteinander nach dem Serienende 2023 vermisst hatte und wie die Clique dennoch zusammenhält. Besonders rührend: Sie war dabei, als ihre Freundin und frühere Kollegin Camila Mendes (31) ihre Verlobung feierte. "Wir stehen uns alle immer noch sehr nahe. Ich glaube, wir haben eine wirklich schöne Verbindung zueinander gefunden. Das ist sehr selten, und ich bin sehr glücklich darüber", betonte Madelaine.

Neben ihrer engen Verbindung zu den "Riverdale"-Kollegen freute sich Madelaine über die neuen kreativen Möglichkeiten, die sich ihr nach dem Ende der Serie eröffnet haben – auch wenn es am Anfang schwer war. "Das erste Jahr nach 'Riverdale' war geprägt von all diesen unterschiedlichen Emotionen. Ich vermisste die Zusammenarbeit mit meinen Freunden", erinnerte sie sich. Die Arbeit an einem Indie-Film mit dem Titel "Pretty Babies" entfachte ihre kreative Leidenschaft schließlich wieder neu. Zudem war sie in "The Strangers: Kapitel 2" zu sehen – ein weiterer Höhepunkt in ihrem Jahr. Mit Zuversicht blickt Madelaine in die Zukunft und kündigte an, dass das kommende Jahr voller spannender neuer Projekte sein wird.

Von 2017 bis 2023 schlüpfte Madelaine in die Rolle der Cheryl Blossom. Neben ihr und Camila gehörten auch Lili Reinhart (29), KJ Apa (28) und Cole Sprouse (33) zu den Protagonisten der Teenieserie. Die Serie basiert auf den beliebten "Archie"-Comics, bewegte sich aber im Laufe der sieben Staffeln inhaltlich in eigenen Bahnen. Aufgrund des großen Erfolgs der Netflix-Produktion startete 2018 das Spin-off Chilling Adventures of Sabrina und 2020 "Katy Keene".

Getty Images Madelaine Petsch beim 17. Los Angeles Haunted Hayride im Griffith Park, September 2025

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes, Juli 2023

Getty Images Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch und K.J. Apa, Schauspieler