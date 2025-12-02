"Bergretter"-Stefanie von Poser lebt modernes Familienmodell

Stefanie von Poser (46), bekannt aus der Serie "Die Bergretter", lebt ein modernes Familienmodell, das sich durch besondere Flexibilität und Offenheit auszeichnet. Zwischen München und Norwegen pendelnd, teilt sie ihr Leben mit ihren beiden Töchtern, Liva und Alva, sowie ihrem Partner, dem norwegischen Musiker Torbjørn Økland. Während Stefanie mit ihren Töchtern in einer Mama-WG in München wohnt, lebt Torbjørn in Norwegen. Etwa die Hälfte des Jahres sind sie dennoch als Familie vereint, erklärt Stefanie im Gespräch mit Bunte. Für die Kinder, die bereits Deutsch, Englisch und Norwegisch sprechen, eröffnet diese besondere Konstellation eine multikulturelle und vielsprachige Welt.

Die Schauspielerin beschreibt außerdem, wie wichtig ihr die Mischung aus familiärer Bindung und persönlicher Freiheit ist. "Ich mag das Gefühl, immer wieder frei entscheiden zu können", erklärt sie. Dazu gehört auch ihre bewusste Entscheidung gegen eine Heirat. "Gemeinsam Kinder zu haben, schweißt einen viel mehr zusammen als ein Trauschein", betont die Schauspielerin und macht deutlich, dass es für sie vielmehr der gelebte Alltag und die gemeinsamen Erfahrungen sind, die ihre Beziehung definieren.

Trotz der räumlichen Distanz und ihres unkonventionellen Lebensmodells zeigt Stefanie, wie gut die Liebe in ihrer Familie funktioniert. Mit großem Respekt begegnen sie und Torbjørn den Herausforderungen ihres Alltags. So hat sich die Schauspielerin vorgenommen, Norwegisch zu lernen – eine liebevolle Geste gegenüber ihrem Lebensgefährten, auch wenn dessen Dialekt für sie eine besondere Herausforderung ist. Diese Anpassungsfähigkeit und ihre positive Einstellung zeigen, wie wichtig Stefanie ein harmonisches Miteinander in ihrem modernen Familienmodell ist.

Getty Images Stefanie von Poser beim Metropolis–Deutscher Regiepreis 2016

Imago Stefanie von Poser bei der Weltpremiere von "Chantal im Märchenland" im März 2024

