Das war das Jugendwort aus Susanne Daubners Teenie-Zeit

Susanne Daubner (64) hat mit einem charmanten Rückblick auf ihre Jugendzeit die Fans auf Social Media begeistert. Die Tagesschau-Sprecherin, die in den 70er-Jahren ihre Teenagerjahre erlebte, verriet in einem Instagram-Video, dass damals das Wort "Gruß" total im Trend lag. "Das fanden wir ganz cool. Also nicht 'Hallo', sondern 'Gruß'", erzählte die 64-Jährige schmunzelnd. Gleichzeitig kommentierte sie auch das aktuelle Jugendwort des Jahres 2025, "Das Crazy", mit Humor: "Je öfter ich das vor mich hinspreche ... Nehme ich vielleicht auch in meinen Wortschatz auf", scherzte sie.

Susanne ist nicht nur vor der Kamera, sondern auch im Internet längst ein Star. Seit 2021 sorgt sie mit ihren Videos rund um die Wahl des Jugendwortes für Begeisterung und hat dabei echten Kultstatus erreicht. Clips wie der zur Vorstellung des Jugendwort-Kandidaten "cringe" gingen viral. Auch die aktuellen Begriffe "goonen" und "Checkst du" waren dieses Jahr in der engeren Auswahl. Dabei betont die Moderatorin immer wieder ihre Freude über die Unterstützung der Community. "Ganz lieben Dank an die Community, dass ihr nach wie vor an mir festhaltet und an mich glaubt", sagte sie in ihrem neuesten Video.

Im Alltag spürt die Nachrichtensprecherin deutlich, wie sehr sie durch ihre Social-Media-Auftritte an Popularität gewonnen hat. Besonders auf der Straße wird sie oft angesprochen, meist mit der Bitte um ein gemeinsames Foto. "Die wollen nur das Foto und tschüss", bemerkte Susanne mit einem Augenzwinkern. Doch trotz dieser manchmal kurzen Begegnungen zeigt sich die Moderatorin dankbar für die Zuneigung ihrer Fans, die sie selbst nach Jahrzehnten im Rampenlicht immer wieder überrascht. Social Media scheint dabei eine neue Seite ihrer Karriere eröffnet zu haben, die sie sichtlich genießt.

NDR/Thorsten Jander (M) Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

ActionPress Susanne Daubner, 2022

rbb/Matthias Nareyek Susanne Daubner, Moderatorin