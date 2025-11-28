"Let's Dance"-Weihnachtsspecial: Die Paare und Tänze

Die diesjährige Let's Dance-Weihnachtsshow verspricht Tanzbegeisterten einen festlichen Genuss. Am Freitag, dem 19. Dezember, treten sechs Tanzpaare in der beliebten RTL-Show an, um den Titel des "Christmas Dancing Star 2025" zu gewinnen. Moderiert wird das Spektakel von Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47), die die Zuschauer mit ihrem Charme durch den weihnachtlichen Abend führen. Auch die bewährte Jury, bestehend aus Motsi Mabuse (44), Jorge González (58) und Joachim Llambi (61), ist wieder dabei, um die Performances der Stars und Profis zu bewerten. Während die Aufzeichnung der Show bereits abgeschlossen ist, behalten die Zuschauer am Ausstrahlungstag dennoch eine wichtige Rolle. Sie entscheiden per Live-Voting mit, wer letztendlich zum Sieger gekürt wird.

Den Gewinnern winkt nicht nur der begehrte Titel, sondern auch ein Preisgeld von 10.000 Euro, das einem guten Zweck zugutekommt. Besonders spannend: Unter den Teilnehmern finden sich Tanzgrößen wie das allererste Siegerpaar der Show von 2006, Wayne Carpendale (48) und Isabel Edvardsson (43), die Jive und Slowfox tanzen werden. Diego Pooth (22) und Ekaterina Leonova (38) versuchen sich ebenfalls an einem Jive und tanzen zudem einen Langsamen Walzer. Vanessa Mai (33) und Evgeny Vinokurov (35) verzaubern euch mit einem Contemporary und einem Cha Cha Cha. Darüber hinaus treten selfiesandra (26) und Zsolt Sándor Cseke (37) mit einem Charleston und einem Wiener Walzer an und Nazan Eckes (49) wird mit Valentin Lusin (38) einen Paso Doble und einen Tango aufs Parkett legen. Zu guter Letzt bringen Nicolas Puschmann (34) und Vadim Garbuzov (38) den Weihnachtszauber mit einem Langsamen Walzer und einem Charleston zu euch ins Wohnzimmer. Neben den Einzelperformances der Paare sorgen auch Gruppentänze der Profi-Tänzer für festliche Stimmung auf dem Parkett.

Die Weihnachtsshow ist ein fester Bestandteil des "Let's Dance"-Jahres und begeistert die Fans seit mehreren Jahren. Vorjahressieger René Casselly (29) und Kathrin Menzinger (37) konnten sich den Titel 2024 sichern, jetzt wollen andere Stars an diesen Erfolg anknüpfen. Durch das Zusammenspiel von tänzerischem Können, festlicher Musik und weihnachtlicher Atmosphäre ist die Sendung nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Hommage an die Freude und den Zauber der Weihnachtszeit. Zuschauer, die nicht am Fernseher mitfiebern können, haben zudem die Möglichkeit, die Show parallel im Livestream auf RTL+ zu genießen.

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

RTL Valentin Lusin und Nazan Eckes bei "Let'sDance - Die große Weihnachtsshow 2025"

RTL Vanessa Mai und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow 2025"