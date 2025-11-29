Isabel Edvardsson tanzt mit Filip bei "Grill den Henssler"

Isabel Edvardsson (43) sorgt für gute Stimmung, auch wenn sie nicht am Herd steht. Die Tänzerin, bekannt aus Let's Dance, verriet kürzlich bei ihrem Auftritt bei "Europa Grill den Henssler", dass sie in der Küche lieber anderen das Zepter überlässt. "In der Küche bin ich nicht die Begabteste", gab Isabel offen zu, als sie im Gespräch mit Moderatorin Laura Wontorra (36) humorvoll über ihre Fähigkeiten plauderte. Stattdessen nutzt sie ihre tänzerischen Talente, um die Aufmerksamkeit geschickt vom Kochen abzulenken, und legt einfach ein kleines Tänzchen mit Reality-Star Filip Pavlovic (31) ein – der ließ sich nicht zweimal bitten, nachdem Koch Steffen Henssler (53) dankend abgewinkt hatte.

Diese charmante Ablenkung kommt nicht von ungefähr: Isabel ist sich ihrer Stärken bewusst und weiß, wie sie diese perfekt in Szene setzt. Während der Kochlöffel also in anderen Händen bleibt, sorgt die Profitänzerin mit ihren beeindruckenden Moves für Unterhaltung. Auf die Frage, ob sie sich je in der Küche probiert habe, ließ Isabel durchblicken, dass ihre Leidenschaft eindeutig auf dem Tanzparkett liegt – und das, wie jeder Fan bestätigen kann, mit absolutem Erfolg.

Abseits ihrer Tanzkarriere hat Isabel auch privat ihr Gleichgewicht gefunden. Die Mutter von drei Kindern, die ihre Wurzeln in Schweden hat, bringt mit Humor und Lebensfreude auch außerhalb der Tanzfläche Schwung in ihr Umfeld. Trotz ihres fehlenden Geschicks am Herd beweist sie damit, dass man nicht überall perfekt sein muss – solange man seine eigenen Talente in vollen Zügen genießen und nutzen kann. Fans schätzen an der Tänzerin nicht nur ihre Professionalität, sondern auch ihre authentische und bodenständige Art.

Getty Images Isabel Edvardsson im Oktober 2023

Imago Filip Pavlovic, 29. September 2025

Fine Lohmann Laura Wontorra und Steffen Henssler in der Show "Grill den Henssler"