Meint er Laura? Pietro Lombardi teilt emotionalen neuen Song

Pietro Lombardi (33) schlägt romantische Töne an. Der Musiker, der sehr bekannt für seine herzzerreißenden Songtexte ist, teilt auf Instagram den Ausschnitt seines neuen Lieds "Schwarzes Meer", welches am 28. November erscheinen wird. "Gibt es einen Menschen, den ihr noch liebt?", fragt er passend dazu seine Fans – ein Thema, das angesichts seiner noch nicht lange zurückliegenden Trennung, bei Pietro hochaktuell sein könnte.

Ob er mit seiner Frage und mit dem gefühlvollen Songtext auf seine Ex-Partnerin Laura Maria Rypa anspielt, verrät er nicht. "Du hast mich gebrochen, ich lauf' dir hinterher. Mein Herz schreit Stop – ich lieb' dich so sehr", singt der einstige DSDS-Gewinner in dem kurzen Clip. Auch seine Fans vermuten, dass in diesem Track eine Menge persönliches Herzblut stecken könnte. "Da sind tiefe Emotionen zu spüren – bin gespannt auf den ganzen Song", schreibt ein Fan, während ein anderer kommentiert: "Ich spüre sehr tiefe Emotionen und Gefühle, bin auf den ganzen Song gespannt."

Im August dieses Jahres teilten der Sänger und die Influencerin die Nachricht ihrer Trennung. Das Ex-Paar, das zwei gemeinsame Söhne hat, hatte in der Vergangenheit mehrere schwierige Zeiten miteinander durchgestanden. Umso überraschender kam das Liebes-Aus für ihre Fans. In den vergangenen Wochen hofften viele von ihnen aber wieder auf eine Annäherung zwischen dem "Bella Donna"-Interpreten und der 29-Jährigen. Zuletzt sorgte ein Text von Laura auf Social Media für Aufmerksamkeit, in dem die Beauty über Liebe sprach.

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im November 2023

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025