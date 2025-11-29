"Karma": Pietro Lombardi äußert sich zu Bushidos Trennung

Die Ehe von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) steht vor einer großen Herausforderung: Wie die achtfache Mutter kürzlich offenbarte, machen die beiden aktuell eine Beziehungspause. Auf diese Neuigkeiten hat nun auch Sänger Pietro Lombardi (33) reagiert. In einer Instagram-Story teilte er einen Screenshot der Meldung und kommentierte diesen mit den Worten: "Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen und jetzt diese Nachricht. Karma." Trotzdem betonte Pietro, dass er keinem Paar eine Trennung wünsche. "Auch euch beiden nicht", fügte er hinzu.

Der Musiker äußerte sich weiter mit mahnenden Worten: "Keine Beziehung ist perfekt, auch eure nicht. Deshalb sollte man niemals über andere Beziehungen urteilen." In seiner Nachricht richtete er zudem einen Appell an Anna-Maria und Bushido: "Für eure wundervollen Kinder wünsche ich euch, dass ihr alles dafür tut, zusammenzubleiben." Damit zeigte Pietro, dass ihm vor allem das Wohl der Familie am Herzen liegt. Er schloss seine Botschaft mit dem Wunsch, dass hinter der Beziehungspause keine versteckte Absicht stecke: "Ich hoffe, das Ganze ist keine Promo für ein neues Projekt oder so, aber so schätze ich euch eigentlich nicht ein."

Erst Freitagmittag teilte Anna-Maria Ferchichi auf Instagram ganz offen mit, dass ihre Ehe mit dem Rapper aktuell auf die Probe gestellt wird. Die Influencerin berichtete, dass sie und ihr Mann seit einiger Zeit nicht mehr zusammenleben, sich aber weiterhin gemeinsam um die Kinder kümmern. "Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen. Es ist nicht immer leicht und an manchen Tagen klappt es gut und an anderen weniger", schrieb sie und stellte klar, dass sie und ihr Mann sich Zeit nehmen wollen, um diese neue Situation zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Pietro Lombardi und Bushido Collage

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin