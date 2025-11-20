Laura Maria Rypa kommentiert Song von Ex Pietro Lombardi

Bevor sein neuer Song überhaupt draußen ist, brodeln schon die Gerüchte: Pietro Lombardi (33) ließ seine Fans auf Instagram in einen ersten Ausschnitt seines Tracks "Schwarzes Meer" reinhören, der am 28. November erscheint – und die Spekulationen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans vermuteten, dass der Text eine Botschaft an seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa (29) richtet. Die Influencerin selbst liefert die Antwort kurzerhand nach – und bremst die Theorie der Fans damit im selben Moment aus. Unter den Post ihres Ex-Freundes setzt sie einen knappen, aber unmissverständlichen Kommentar: "100 Prozent Nein", begleitet von einem Daumen-Emoji und einem lachenden Smiley.

In dem Song fragt der Musiker unter anderem: "Gibt es einen Menschen, den ihr noch liebt?" – eine Zeile, die die Gerüchteküche sofort zum Brodeln brachte. Ein Fan ging sogar so weit zu behaupten: "100 Prozent ist der Text für Laura." Die Realität sieht wohl anders aus. Trotzdem lässt das die Begeisterung über Pietros Song-Snippet ungebremst: Der kleine Vorgeschmack kommt bei den Fans richtig gut an und sorgt für viele Komplimente. Auch die Zarrella-Brüder Giovanni und Stefano zeigen sich begeistert und hinterlassen jeweils ein rotes Herz. Ein Fan bringt die Stimmung schließlich auf den Punkt: "Sehr starker Song, Pietro – wieder ein toller Track."

Erst vor wenigen Monaten hatte das Ex-Paar seine Trennung bekannt gegeben. Für viele Fans kam das Liebes-Aus völlig überraschend, schließlich hatten der Sänger und die Social-Media-Bekanntheit in der Vergangenheit immer wieder gemeinsam schwierige Zeiten durchgestanden. Einige Follower hegten zuletzt sogar die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback, nachdem Laura mit einem emotionalen Social-Media-Post zum Thema Liebe für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Ob zwischen den beiden noch Gefühle im Spiel sind, ließ Pietro jedoch unbeantwortet. Stattdessen deutet der Musiker in seinem Song-Snippet verletzte Gefühle und tiefe Sehnsucht an: "Du hast mich gebrochen, ich lauf' dir hinterher. Mein Herz schreit Stop – ich lieb' dich so sehr", singt Pietro darin.

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025