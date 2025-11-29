Anna-Maria Ferchichi kontert Seitenhieb von Pietro Lombardi

Anna-Maria Ferchichi (44) setzt nach einem scharfen Seitenhieb von Pietro Lombardi (33) zum Konter an – öffentlich und unmissverständlich. Nachdem der Musiker die jüngst bekannt gewordene Beziehungskrise von Anna-Maria und Bushido (47) als "Karma" bezeichnet hatte, legt die achtfache Mutter nun selbst auf Instagram nach. In ihrer Story adressiert sie den Sänger direkt: "Lieber Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei DSDS ersetzt hat", schreibt Anna-Maria und fügt an: "Oder nimmst du es mir noch übel, dass ich in meinem Podcast gesagt habe, wie arm es wirkt, wenn man sich auch Jahre später noch öffentlich über seine Exfrau beklagt?"

Pietros Verhalten gegenüber seiner Verflossenen sei laut Anna-Maria ein "Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte." Mit Blick auf Pietros Privatleben legte sie nach: "Du hast ja inzwischen eine zweite Exfrau mit Kindern. Du kannst mich also sehr gern vom Gegenteil überzeugen." Am Ende ihrer Botschaft betonte Anna-Maria, dass sie den Fokus jetzt auf andere Dinge legen möchte: "Ich gebe meinem Mann und meiner Ehe genau den Raum, den wir brauchen, um uns zu sortieren." Pietro hatte zuvor, ebenfalls via Instagram, seinen hämischen "Karma"-Kommentar mit dem Hinweis ergänzt, vor allem wegen der gemeinsamen Kinder niemandem eine Trennung zu wünschen.

Anna-Maria, die neben ihrer großen Familie auch durch ihre offene Art bekannt ist, scheut sich bekanntlich nicht, ihre Meinung zu äußern. Pietro, dessen Karriere einst durch seinen Sieg bei Deutschland sucht den Superstar ins Rollen kam, hat in der Vergangenheit vor allem durch seine öffentlich geführte Trennung von Sarah Engels (33) sowie durch einen Polizeieinsatz im Oktober 2024 Aufmerksamkeit erregt. Anna-Marias Anspielungen auf diese Episode sind kein Zufall – sie hatte bereits früher klargestellt, was sie davon hält, vergangene Beziehungen lange öffentlich zu thematisieren.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / anna_maria_ferchichi, IMAGO / nicepix.world Collage: Anna-Maria Ferchichi und Pietro Lombardi

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026