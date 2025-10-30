Elizabeth Hurley über Liebe und Neckerei mit Billy Ray Cyrus

Elizabeth Hurley (60) kommt aus dem Schwärmen über ihren Freund Billy Ray Cyrus (64) gar nicht mehr heraus. "Billy Ray ist fabelhaft. Wir sind sehr glücklich, sehr glücklich", erzählte die Schauspielerin The Sunday Times. Doch eines klappt in der Beziehung der beiden nicht: das gemeinsame Einkaufen. "Er bleibt im Auto … weil er nervig wäre", sagt sie lachend. Der Country-Sänger, der in Tennessee lebt, verbrachte den Sommer mit Elizabeth in ihrer Heimat in Herefordshire, England. "Er liebt es hier. Im Sommer ist das Wetter in England besser als in Tennessee."

Schon 2022 hatten sie in der romantischen Komödie "Christmas in Paradise" zusammengearbeitet. Am Set hatte es bereits angefangen, leicht zu knistern. Die Beziehung der beiden wurde dann aber erstmals am Ostersonntag 2025 öffentlich, als sie bei Instagram ein gemeinsames Foto teilten. Seitdem verbringen sie viel Zeit zusammen, auch in ihren jeweiligen Heimatorten. Elizabeth verriet, dass sie kürzlich sogar sein Haar geschnitten habe: „Ich habe ihm neulich die Haare geschnitten. Wir haben zusammen wirklich viele Haare." Humorvoll merkte sie an, dass beide "in ständiger Gefahr stehen, an Haarbällen zu ersticken" und dass Billy sehr krauses Haar habe.

Auch ihre Familien verstehen sich prächtig. Billy Ray, der aus seiner Ehe mit Tish Cyrus (58) fünf Kinder hat, darunter Miley (32) und Noah Cyrus (25), sowie einen Sohn aus einer früheren Beziehung, hat bereits Zeit mit Elizabeths Sohn Damian verbracht. "Damian und Miley haben sich getroffen. Billys Kinder sind großartig, und Billy hat viel Zeit mit Damian verbracht. Alle lieben sich, es ist einfach wunderbar", äußerte sie voller Freude. Es scheint, als hätten die beiden eine harmonische Patchwork-Konstellation geschaffen, die allen Beteiligten nur guttut.

ActionPress Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley in London, August 2025

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, April 2025