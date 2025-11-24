Miley Cyrus feiert 33. Geburtstag nach Versöhnung mit Vater

Miley Cyrus (33) hat ihren 33. Geburtstag im Kreise von Familie und Freunden gefeiert und auf Instagram Einblicke in die Feierlichkeiten gegeben. Neben ihren Liebsten war auch Katy Coyne, die Ehefrau von Mileys Freund und Musikerkollegen Wayne Coyne (64), mit dabei. Ein witziges Detail: Beide Damen trugen unabhängig voneinander kleine schwarze Kleider zur Geburtstagsfeier. Katy teilte Bilder der Sängerin, darunter eines, auf dem Miley eine Geburtstagstorte mit einer einzelnen Kerze ausblies, mit den Worten: "Ich weiß, dass dieser Wunsch wahr wird. Er ist es schon." Auch Mileys Halbschwester Brandi Cyrus (38) war anwesend und hielt eine Restaurant-Performance samt Geburtstagsständchen für Miley auf Video fest.

Große Aufmerksamkeit erhielt Mileys Geburtstag auch, weil ihr Vater Billy Ray Cyrus (64) sich auf Instagram mit emotionalen Worten zu Wort meldete. Dies markiert ein besonderes Ereignis, denn Vater und Tochter hatten sich dieses Jahr nach einer familiären Krise versöhnt, die unter anderem durch die Scheidung von Billy Ray und Tish Cyrus (58) ausgelöst worden war. "Happy Birthday, Smiley Miley", schrieb der Country-Sänger zu alten Fotos mit seiner Tochter und erinnerte so an die wiedergewonnene Nähe. Offenbar war die musikalische Geste, die sie ihrem Vater zu seinem Geburtstag widmete, ein entscheidender Schritt, um die Schwierigkeiten zwischen ihnen beizulegen.

Die Beziehung zwischen Miley und ihrem Vater war schon immer von einer besonderen Verbindung durch Musik geprägt. In früheren Jahren performten sie sogar gemeinsam, und Miley sprach kürzlich in einem Interview über die Bedeutung ihrer Versöhnung: "Wir mussten keine langen Gespräche führen, die Musik sagte alles für uns."Während Billy Ray den Moment, als er das Lied zum ersten Mal hörte, als tief bewegend beschrieben hat, trug auch diese Geste von Mileys Seite dazu bei, die familiären Wogen zu glätten. Die Sängerin verriet, dass sie die emotionale Reaktion ihres Vaters stark beeindruckt hat, denn sie konnte sich nicht erinnern, ihn seit dem Tod seines eigenen Vaters weinen gesehen zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Tish, Billy Ray, Miley und Noah Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards