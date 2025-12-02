Miley Cyrus heizt Verlobungsgerüchte bei Filmpremiere an

Miley Cyrus (33) sorgte bei der Weltpremiere des neuen Films Avatar: Fire and Ash in Hollywood für Aufsehen – nicht nur mit ihrem glamourösen Auftritt an der Seite von Freund Maxx Morando (27), sondern auch durch ein verdächtiges Schmuckstück an ihrer linken Hand. In einem eleganten schwarzen Gucci-Kleid mit funkelnden Pailletten und einer dramatischen Tüll-Schleppe posierte die Sängerin auf dem roten Teppich des Dolby Theatre. Während sie verliebt mit dem sechs Jahre jüngeren Musiker lächelnd in die Kameras schaute, bemerkten Fans einen auffälligen Diamantring an ihrem Ringfinger, der prompt Verlobungsgerüchte auslöste. Ihr Freund, der professioneller Schlagzeuger ist, präsentierte sich in einem schlichten, aber stilvollen schwarzen Anzug.

Neben der Premiere betonte Miley ihre Verbindung zum Werk mit einem musikalischen Highlight: Ihr Song "Dream As One", eine emotionale Ballade, wird über die Abspannszene des Films zu hören sein. Die beiden Turteltauben, die seit 2021 ein Paar sind, genossen das Rampenlicht und wurden immer wieder fotografiert – mal mit seinem Arm um ihre Taille, mal mit ihrer Hand auf seiner Brust. Während die Fans weiterhin darüber spekulieren, ob die beiden bereits den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben, zeigte sich das Paar unbeeindruckt von den Gerüchten und genoss den Abend sichtbar glücklich.

Miley hatte sich nach ihrer Scheidung von Liam Hemsworth (35) im Jahr 2020 Zeit genommen, in ihrem Liebesleben wieder Fuß zu fassen. Die Beziehung zu Maxx begann nach einem Blind Date und wird von der Sängerin stets als etwas Besonderes beschrieben. Obwohl sie sich scherzhaft selbst als "Cougar" bezeichnet, schätzt sie den Altersunterschied positiv, da er eine ungezwungene Dynamik mit sich bringt. Das Paar hält seine Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, doch bei besonderen Anlässen wie dieser Premiere treten sie gerne gemeinsam auf. Fans dürfen gespannt sein, ob es bald Neuigkeiten über das Ringlein an Mileys Finger geben wird – bis dahin bleibt die Beziehung dieses Paares eine der spannendsten in Hollywood.

Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" 2025

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei der Premiere "Avatar: Fire and Ash"

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025