Liz Hurley plant allererstes Weihnachten mit Billy Ray Cyrus

Elizabeth Hurley (60) macht es offiziell: Sie und Billy Ray Cyrus (64) feiern ihr erstes gemeinsames Weihnachten – und zwar in Herefordshire, in ihrem Zuhause auf dem Land, mit Familie, Freunden und den Hunden. Im Gespräch mit LYMA schwärmt sie über ihre Beziehung zu Billy und von der Natürlichkeit ihrer Liebe. "Es fühlte sich von der ersten Sekunde an unglaublich komfortabel und natürlich an", erklärte Elizabeth, die jahrelang Single war, bevor sie Billy kennenlernte. Sie beschreibt die geplanten Feiertage als typisch englisch: gemütlich mit ihrer Familie, wobei viel gegessen, auf dem Sofa entspannt und TV geschaut wird.

Die Verbindung der beiden scheint sich rasant entwickelt zu haben, denn Billy Ray verbrachte bereits den gesamten Sommer mit Elizabeth in ihrem Landhaus. Umgekehrt hat die Schauspielerin auch sein Zuhause in Tennessee kennengelernt, welches sie als "wunderschön" beschreibt und scherzhaft mit der englischen Landschaft vergleicht, so Daily Mail. Das Paar genießt dabei scheinbar die einfachen Dinge im Alltag miteinander. So schneidet die Schauspielerin Billys Haare selbst, und beim gemeinsamen Supermarktbesuch bleibt er lieber im Auto – aus keinem anderen Grund, als um "nicht lästig zu werden", wie Elizabeth schmunzelnd betont.

Die Harmonie zwischen den beiden scheint auch stolz mit den jeweiligen Familien geteilt zu werden. Während Billy Ray in Elizabeths Leben integriert wird, so kennt sie auch seine Familie, darunter Popsängerin Miley Cyrus (32). Ihr Sohn Damian, den sie selbst mit in die Öffentlichkeit brachte, scheint ebenfalls Teil des glücklichen Familienalltags zu sein. Für das anstehende Weihnachtsfest hofft Elizabeth jetzt, dass Billy Ray ein authentisches, englisches Fest erlebt und Freude daran hat. Mit ihrem Wunsch nach "Frieden, Glück und Entspannung" zeigt sich, dass Elizabeth statt Glamour einfach auf schöne gemeinsame Momente setzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley bei den Attitude Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus bei den NTA’s 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Juni 2025