Dieses Jahr stand der Hut mal wieder im Fokus des alljährlichen Pferderennens! Vom 14. Juni bis zum 18. Juni finden sich die königliche Familie und viele Prominente in Ascot zusammen und wettet um Pferd und Reiter. Aber auch untereinander lassen es sich die Royals und andere Gäste nicht nehmen, sich in ihrer eindrucksvollsten Garderobe zu präsentieren. Während Prinzessin Beatrice (33) und Zara Tindall (41) mit royaler Zurückhaltung strahlten, griffen andere Besucher des königlichen Sportevents tiefer in die Kleiderkiste.

TV-Bekanntheit Maya Jama (27) war wohl der Hingucker des Pferderennens. Die Besucherin der royalen Veranstaltung entschied sich für einen weit ausschweifenden Hut mit pinkfarbenen Blüten. Dazu trug sie ein rosa gemustertes Kleid mit einem mehrlagigen Rock. Um das Outfit abzurunden, wählte die Verlobte von Basketballer Ben Simmons silberfarbene Riemchenschuhe und dazu passenden dezenten Schmuck. Ihre dunklen Haare band Maya zu einem Zopf.

Auch das Model Kate Waterhouse (38) zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich: Zu ihrer weißen Bluse wählte sie einen knielangen Rock. Darüber zog sie einen schwarzen, kantigen Blazer mit Schulterpolster. Ein beiger Fascinator mit schwarzem Netz, das in Kates Gesicht hing, machte ihren Look komplett. Moderatorin und Model Rosie Tapner (26) fiel ebenfalls mit einem pinkfarbenen Fascinator auf – ihr Kopfschmuck ähnelte einer Dahlie, die von vielen Blütenblättern umgeben ist. Dazu trug Rosie ein schlichtes pinkes Kleid und rosa Pumps.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Zara Tindall im Juni 2022

Getty Images Maya Jama im Juni 2022

Getty Images Kate Waterhouse im Juni 2022

Getty Images Rosie Tapner, Model

