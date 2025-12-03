Läuft's gut? Ariel berichtet vom Co-Parenting mit Giuliano

Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger haben vor Gericht klare Regeln fürs Co-Parenting festgelegt – und doch gestaltet sich die Realität laut der Influencerin holprig. In Basel zeigt Ariel RTL ihr Zuhause und erzählt, dass Tochter Ileyna während der Dreharbeiten gerade bei ihrem Vater ist. Vereinbart seien Besuche jedes zweite Wochenende, pünktlich und verlässlich, wie die Reality-TV-Darstellerin betont. Doch auf die Frage, wie es wirklich laufe, wird sie deutlich. "Ich erwarte schon, dass er jedes zweite Wochenende kommt. Pünktlich, wenn er da sein muss. Das wurde so besprochen, wir waren ja auch vor Gericht", erklärt sie und fügt hinzu: "Das klappt nicht so ganz, aber ich bin froh, wenn er überhaupt kommt."

Treffen mit der Tochter würden mitunter dem Freundeskreis weichen, auch Jannik Kontalis Namen wird von Ariel genannt. "Das ist nicht mein Problem, wenn du mit Jannik bist. Du kommst dann, wenn du kommen musst", stellt sie klar. Hoffnung macht ihr, dass Ileyna ihren Vater inzwischen bewusst erkennt. "Seit Ileyna wahrnimmt, dass das Papa ist – sie guckt ihn an und sagt Papa – kann er nicht mehr weggucken, glaube ich", meint Ariel. Ihre Sorge bleibt jedoch präsent: "Es ist schon immer mit einer Angst verbunden, dass er wieder geht." Aktuell sei Giuliano da – und das sei für die Mutter das Wichtigste.

Vor Kurzem hatte Ariel bereits Klartext gesprochen, als sie in ihrer Instagram-Story falsche Namensnennungen klarstellte. In verschiedenen Medienberichten wurde sie als Ariel Hediger bezeichnet. Die Influencerin machte deutlich: "Ich war nie verheiratet! Ich heiße bestimmt nicht Hediger. In Zukunft bitte unterlassen, mich so zu nennen, danke." Für die Prominent getrennt-Teilnehmerin steht fest, dass sie mit dem Nachnamen ihres Ex-Partners nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Ihren eigenen Nachnamen hält sie weiterhin privat. "Ich bin Ariel, das reicht", stellte die Reality-TV-Darstellerin damals klar.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit

