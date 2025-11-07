Tanja Makarić war bereit, sich von Stalker töten zu lassen

Ein erschütterndes Geständnis bei "Deep und deutlich": Tanja Makarić (28) erzählte in der Talkrunde, dass sie von einem Stalker so lange terrorisiert wurde, bis sie sich in einem Moment der Verzweiflung bereit erklärte, ihr Leben zu riskieren. Die Influencerin schilderte, wie der Mann sie über Monate nachts verfolgte, sie tagsüber nicht aus den Augen ließ und jeden Abend Steine gegen ihr Fenster warf. Sie fragte ihn schließlich, was er von ihr wolle. "Ich will, dass du stirbst", antwortete er. "Dann habe ich gesagt: 'Okay', also ich war bereit, wenn das dann aufhört – das war für mich schlimmer, so blöd es auch klingt, aber es [das Stalking] war für mich schlimmer als der Tod, dass das vielleicht niemals aufhören könnte. Dann habe ich gesagt: 'Okay, dann bring mich um. Bitte. Kannst du es wenigstens schnell machen?'", schildert sie ihre Situation und blickte in die fassungslosen Gesichter der anderen Gäste.

In der Sendung zeichnete Tanja den Ablauf dieser Nacht nach. Der Mann habe verlangt, zuvor noch Sex mit ihr zu haben, bevor er seinen Plan ausführen wolle. "Auch wenn ich es niemals gewollt hätte", betonte die Influencerin. Er nannte Uhrzeit und Ort – mitten in der Nacht, auf einer Straße. Tanja fuhr allein zum Treffpunkt, setzte sich auf den Bordstein und wartete. "Ihr müsst euch vorstellen, zweieinhalb Jahre so terrorisiert zu werden. Ich hätte mich wirklich vergewaltigen und umbringen lassen, so schlimm das auch klingt", sagte sie. In der Runde brach Entsetzen aus. "Was?", rief Jessica Haller (35). Aminata Belli (33) konnte es kaum fassen: "Das hast du nicht gemacht!" Als Tanja den Mann schließlich sah, stellte sie ihn zur Rede und fragte, was sie ihm angetan habe, dass er ihr das antue. Seine Antwort: "Ich bin das nicht, ich bin dein Schutzengel." Für Tanja war klar: "Das war einfach krank."

Bereits vor wenigen Monaten hatte Tanja gegenüber Bild berichtet, dass ihr Stalker ursprünglich ein Freund gewesen sei. "Wir haben uns damals auf ganz normale Weise kennengelernt", erklärte die werdende Mama. Doch aus dem lockeren Kontakt wurde schon damals blanker Horror. Besonders schockierend: Ein intimes Video, das Tanja und einen Fußball-Profi zeigt, tauchte im Internet auf. Laut der Sportlerin könnte auch dahinter der jahrelange Stalker stecken. Über die Verbreitung des Videos sagte sie: "Das war ein riesiger Eingriff in meine Privatsphäre." Wie sehr der Dauerterror ihr Leben beeinflusste, machte Tanja in dem Gespräch deutlich. Sie berichtete, dass sie zeitweise aus Angst kaum noch vor die Tür ging und selbst alltägliche Erledigungen zur Mutprobe wurden. Zwar hatte sie mehrfach Anzeige erstattet und es kam zu einer Gerichtsverhandlung. Doch wirkliche Erleichterung verspürte sie nicht.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

