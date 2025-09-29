Tanja Makarić hat Trennung von Julians Kids nicht verkraftet

Tanja Makarić (28) hat offen über eine schwierige Phase in ihrem Leben gesprochen. Nach ihrer Trennung von Julian Claßen (32) im März 2024 kämpfte sie nicht nur mit dem Ende der Beziehung, sondern vor allem mit dem Abschied von Julians zwei Kindern, die er aus seiner Ehe mit Bibi Heinicke (32) mit in die Beziehung gebracht hatte. Auf die Frage eines Fans, wie sie diese Trennung verarbeitet habe, gestand die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde ehrlich: "Gar nicht." Sie verriet, dass sie sich zusätzliche Unterstützung in einer Hypnotherapie gesucht habe, um den Verlust zu bewältigen.

Bei ihrer Antwort sprach sie direkt andere Menschen an, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. "Vielleicht kannst du es so sehen wie ich: dass sie für uns für immer was ganz Besonderes sind und für immer sein werden", schrieb sie. Dabei betonte sie gleichzeitig, dass das Wohl der Kinder für sie absolute Priorität habe. Ihr Wunsch sei es, dass die Bonuskinder, wie sie sie nennt, auch weiterhin gesund und glücklich durch das Leben gehen.

Mittlerweile blickt Tanja jedoch voller Hoffnung in die Zukunft. Die 28-Jährige erwartet ihr erstes eigenes Kind und freut sich unheimlich auf das neue Kapitel in ihrem Leben. In der Vergangenheit hatte sie bereits von ihrem Wunsch nach einer großen Familie berichtet, und nun scheint dieser Traum Wirklichkeit zu werden. Trotz ihrer Vorfreude auf das eigene Kind bleibt ihre enge Beziehung zu Julians Kindern ein wichtiger Teil ihrer Vergangenheit, an den sie voller Wärme zurückdenkt.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im März 2023

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin