Fußballmannschaft? So viele Kids wünscht sich Tanja Makarić

Tanja Makarić (28) hat in einer aktuellen Instagram-Story mit ihren Fans über große Pläne fürs Familienleben gesprochen. Die Influencerin, die derzeit ihr erstes Baby erwartet, verriet in der Fragerunde, dass sie sich insgesamt fünf Kinder wünscht. Gleichzeitig gab sie offen zu, dass dieser Traum mit Blick auf weitere Schwangerschaften ganz schön herausfordernd klingt. "Ich wollte immer fünf Kinder haben. Ich will auch immer noch fünf Kinder haben, aber jetzt noch mal viermal schwanger zu sein, das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Aber gut, führt kein Weg dran vorbei", sagte sie.

Außerdem verriet die werdende Mama, dass sie davon träumt, mit ihrer Familie viel zu reisen und ihren Kindern die Welt zu zeigen. "Ich würde gerne mit meinen Kindern einfach die Welt sehen", erklärte Tanja. Sie schwärmte von einem Leben an verschiedenen Orten, nannte dabei auch Hawaii als Inspirationsort. Es gehe ihr darum, dass die Kinder unterschiedlichste Länder erleben und man später gemeinsam entscheide, in welchem Land sie zur Schule gehen. Deutschland schloss sie dabei nicht aus, betonte aber, wie viele "krasse, schöne, unfassbare Länder" es gebe – am liebsten würde sie "irgendwie überall leben".

Der Gedanke an ihr erstes Kind scheint Tanja besonders zu beflügeln. Den Namen, den sie für das Baby ausgewählt hat, trägt sie laut eigener Aussage schon seit etwa fünf Monaten im Herzen. Jedoch bleibt sie bei der Wahl noch geheimnisvoll und lässt ihre Fans gespannt warten. Bereits zuvor hatte sie verraten, dass die körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft eine Herausforderung für sie darstellen. Dennoch zeigte sie sich in den vergangenen Wochen glücklich und voller Vorfreude auf das neue Kapitel in ihrem Leben.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Babybauch