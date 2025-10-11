Tanja Makarić präsentiert ihren nackten Babybauch im Netz

Tanja Makarić (28) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und hält ihre Fans regelmäßig über soziale Medien auf dem Laufenden. Die ehemalige Profischwimmerin verkündete im August überraschend ihre Schwangerschaft und stellte sich jetzt in einer Fragerunde auf Instagram den Fragen ihrer Follower. Dabei gewährte sie auch freizügige Einblicke: In einem kurzen Clip, den sie mit ihren Fans teilte, präsentiert sie stolz ihren Babybauch: Lediglich mit einem BH bekleidet, fokussiert sich das Video auf ihre kugelrunde Mitte und zeigt, wie sehr der Bauch schon gewachsen ist.

Für Tanja scheint die Interaktion mit ihrer Online-Community auch in dieser besonderen Lebensphase ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags zu sein. Die Influencerin nutzt ihre Plattform, um ihre Erfahrungen als werdende Mutter mit anderen zu teilen – und ermöglicht so einen nahen und persönlichen Einblick in ihr Leben. Dass sie dabei keine Scheu zeigt, mit ihren Fans private Momente zu teilen, ist einer der Gründe, warum ihr so viele Menschen folgen. Ihnen gibt sie regelmäßig Updates über die Schwangerschaft und lässt sie an den kleinen und großen Momenten dieser Reise teilhaben.

Vor wenigen Wochen machte die werdende Mutter eine besonders angespannte Phase durch: Die Vorfreude auf den 30. Geburtstag ihrer Schwester wurde für Tanja ganz plötzlich zum Albtraum. Auf dem Weg zur Feier brach sie zusammen – kämpfte mit Übelkeit, verlor das Bewusstsein und landete letztendlich sogar im Krankenhaus. "Mit dem Baby ist alles gut", beruhigte die Influencerin ihre Fans wenig später in ihrer Instagram-Story, räumte aber ein: "Es war absolut die Hölle. Wenn ich jetzt darüber rede, tut mir mein Herz weh."

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Oktober 2025

