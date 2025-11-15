Wegen Palina? Vanessa Borck und Tanja entfolgen sich im Netz

Vanessa Borck (29) und Tanja Makarić (28) folgen einander nicht mehr auf Social Media. Der Streit der Influencerinnen, die einst als enges Duo einen gemeinsamen Podcast moderiert haben, spitzt sich offenbar zu. Auslöser könnte ein Instagram-Foto von der Bambi-Verleihung in München gewesen sein, das von Stefano Zarrella (34) veröffentlicht wurde. Darauf zu sehen: Vanessa, Julian Claßen (32) und seine Freundin Palina. Besonders interessant ist das, weil Julian der Ex-Partner von Tanja ist. Im Netz häufen sich Kommentare wie: "Finde ich richtig gemein gegenüber Tanja. Nessi weiß doch, was er Tanja angetan hat. Gehts eigentlich noch?" und "Das macht man nicht. Sehr schwach von Nessi. Egal, ob man noch befreundet ist oder nicht."

Unter einem Beitrag von Tanja tauchte der Kommentar auf: "Selbst wenn ich mit meiner Freundin keinen Kontakt mehr hätte, chille ich doch nicht mit dem Ex und seiner neuen. War richtig geschockt." Diesen Kommentar hat Tanja mit einem Like versehen – ein stilles Signal, das die Debatte zusätzlich anheizt. Der Bruch zeichnet sich schon länger ab: Der gemeinsame Podcast der beiden existiert weiter, doch Vanessa moderiert ihn inzwischen alleine. Weder Tanja noch Vanessa haben sich bisher zu der Debatte im Netz geäußert.

Bereits vor rund zwei Monaten hatte sich abgezeichnet, dass die Freundschaft der beiden Influencerinnen in einer schwierigen Phase steckte. Damals verriet Vanessa im Interview mit "Gossip auf die 1" vorsichtig, dass es "ein paar Konflikte" gegeben habe, die sie aber lieber privat klären wolle. Zudem sagte sie offen: "Ich vermisse sie auch sehr" und äußerte die Hoffnung, dass sie und Tanja "irgendwann wieder zueinanderfinden" würden. Für Vanessa stand damals fest, dass private Streitigkeiten nicht öffentlich ausgetragen werden sollen: "Mit Ina habe ich das ja auch privat geklärt."

Nessiontour und Tanja Makarić, Podcast-Duo

Stefano Zarrella, Vanessa Borck, Palina, Julian Claßen und Twenty4tim beim Bambi 2025

Vanessa Borck, Influencerin