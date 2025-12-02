Martha Stewart zeigt Sydney Sweeney den Weg aus der Krise

Sydney Sweeney (28) steht derzeit stark in der Kritik. Nach einem umstrittenen Werbespot für American Eagle hatte sie mit Boykottaufrufen zu kämpfen. Der Slogan "Sydney Sweeney Has Great Jeans" wurde von einigen als problematisch angesehen und mit Eugenik-Vorwürfen in Verbindung gebracht. Als sie in einem Interview mit GQ darauf angesprochen wurde, wich sie den Fragen aus und zeigte kaum Verständnis für die negative Resonanz: "Ich liebe Jeans. Ich trage literally jeden Tag meines Lebens Jeans und ein T-Shirt." Parallel dazu war Sydney mit der Promotion ihres Films "Christy" beschäftigt, der jedoch an den Kinokassen enttäuschte. Die biografische Geschichte einer Boxerkarriere konnte weder Kritiker noch Publikum überzeugen.

Während Sydney mit ihrer Karriere und öffentlichen Wahrnehmung ringt, erlebt Martha Stewart (84) ein gegenteiliges Hoch. Die Geschäftsfrau, die für ihre Insiderhandels-Affäre und einen Gefängnisaufenthalt Anfang der 2000er Schlagzeilen machte, wurde gerade als neues Gesicht von American Eagle vorgestellt. Ihre Zusammenarbeit ließ die Aktien der Marke um vier Prozent in die Höhe schnellen – ein deutliches Signal für ihre weiterhin große Popularität. Martha erlangte in den letzten Jahren besonders bei jüngeren Zielgruppen Aufmerksamkeit, beispielsweise durch ihren Auftritt beim Comedy Central Roast von Justin Bieber (31) im Jahr 2015, bei dem sie über ihre Zeit im Gefängnis witzelte. "Es ist wichtig, Humor zu zeigen, selbst bei den unschönen Dingen", erklärte sie einst gegenüber Journalisten.

Auch wenn Sydney und Martha auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben, könnten sich für die Schauspielerin aus Marthas Weg zurück in die Gunst der Öffentlichkeit lehrreiche Parallelen ziehen lassen. Martha, die beruflich wie privat bereits Höhen und Tiefen gemeistert hat, hat sich erfolgreich neu positioniert, indem sie Selbstironie bewies und schwierige Momente mit Offenheit behandelte. Sydney hingegen hat eine andere Strategie gewählt und versucht, negative Themen zu umgehen. Ob sie diesen Kurs beibehält oder eine Wendung in ihrer Karriere findet, bleibt spannend zu beobachten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Martha Stewart und Sydney Sweeney

IMAGO / imageSPACE Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Martha Stewart, Mai 2025