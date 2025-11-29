Sorge um Sydney Sweeney: Unerwünschte Nachricht von A-Promi

Sydney Sweeney (28) hat in einem Gespräch mit "Love Island USA"-Star Leah Kateb die wohl dreisteste Nachricht ihres Handys enthüllt – und die sorgt für Aufsehen. Die Schauspielerin erzählte laut dem Ok! Magazine, dass ihr ein A-Promi, "eine Person, die jeder kennt", ein explizites Foto geschickt habe. Wer der geheimnisvolle Absender war? Das behielt Sydney für sich. Das pikante Geständnis passierte im Rahmen eines Plauschs mit Kollegin Amanda Seyfried (39), die für den Thriller "The Housemaid" mit ihr vor der Kamera steht. Auffällig: Kurz darauf zeigte sich Sydney mit Scooter Braun (44) erneut turtelnd – am Sonntag, 23. November, kuschelten die beiden im Pool an ihrem Zuhause in den Florida Keys.

In dem Talk mit Leah beschrieb Sydney die Nachricht als "das, was man erwarten würde... eine interessante Sache". Amanda hakte nach, ob es von einer bestimmten Person stamme, worauf Sydney antwortete: "Nein, aber ich habe von ihm schon etwas zu hören bekommen." Amanda kommentierte trocken: "Weil sie denken, sie kriegen dich so." Anschließend setzte Sydney ein Zeichen gegen derartige unerwünschte Nachrichten: Sie zertrümmerte Becher und Teller mit den Füßen und rief: "Nehmt das, Dickpics!". Privat zeigt sich die Schauspielerin derweil entspannt an der Seite von Scooter: In Florida trug sie einen weißen, tief ausgeschnittenen Einteiler, er umarmte sie von hinten. Schon Wochen zuvor hatten die beiden im Publikum bei Matt Rife gelacht und unter dem Tisch Händchen gehalten, während Opening-Act Jackson McQueen einen Gag über Sydneys freizügige Euphoria-Szenen machte.

Ihr neues Glück soll seit Juni Fahrt aufgenommen haben, als Sydney und Scooter in Italien zusammen fotografiert wurden, kurz vor der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55). Ein Vertrauter beschrieb die Verbindung im People Magazine als "heiß und intensiv" und schwärmte davon, wie sehr der Musikmanager der Schauspielerin mit Rat zur Seite stehe. "Sie scheinen sehr verliebt zu sein, oder zumindest unglaublich in Lust", so der Insider. Trotz der Chemie zwischen der Hollywood-Schönheit und dem Geschäftsmann habe Scooter zunächst Bedenken wegen des Altersunterschieds gehabt. Doch die gehören wohl mittlerweile der Vergangenheit an. Diese neue Romanze kommt nach Sydneys schmerzhafter Trennung von ihrem Ex-Verlobten Jonathan Davino im März 2025. Nach sieben gemeinsamen Jahren und einer dreijährigen Verlobung war Schluss. Nun sieht alles danach aus, als ob Sydney ihr Glück gefunden hat.

Getty Images Sydney Sweeney im Beverly Hills Hotel, 2025

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney beim SCAD Savannah Film Festival in Georgia

Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun