Sydney Sweeney besteht auf echte Boxschläge beim Filmdreh

Sydney Sweeney (28) hat mit ihrer kompromisslosen Hingabe an ihre Rolle im neuen Boxfilm "Christy" ihre Fans in Sorge versetzt. Die Schauspielerin, die die US-amerikanische Boxlegende Christy Martin verkörpert, erlitt während der herausfordernden Dreharbeiten eine Gehirnerschütterung. Die selbstbewusste Sydney, bekannt aus der Erfolgsserie "Euphoria", ließ sich von Sicherheitsbedenken nicht abschrecken und bestand darauf, echten Schlägen ausgesetzt zu sein, wie OK! berichtete. Die Dreharbeiten gestalteten sich so realistisch, dass die Schauspielerin Schäden davontrug, wie sie selbst verriet. "Wir haben uns gegenseitig k.o. geschlagen, wir hatten blutige Nasen. Ich habe eine Gehirnerschütterung bekommen. Wir haben tatsächlich gekämpft" – und das, obwohl die Produzenten sie wegen der Sicherheit gewarnt hatten. Ein erneuter Vorfall könnte zu langfristigen Schäden führen.

Um sich auf die anspruchsvolle Rolle vorzubereiten, durchlief Sydney ein rigoroses Trainingsprogramm. In nur drei Monaten legte sie über 15 Kilogramm Muskelmasse zu und trainierte täglich mit einem Boxcoach und einem Gewichtstrainer. Auch am Set zeigte sich ihre Hingabe: Die Szenen wurden so authentisch wie möglich gestaltet, wobei echte Kämpfe aufgenommen wurden. Sydney selbst bestätigte: "Die Kämpfe in diesem Film sind echt. Wir haben uns wirklich geschlagen." Ein Insider teilte allerdings seine Bedenken ob ihres übermäßigen Engagements: "Wenn man stundenlang einen Schlag nach dem anderen einsteckt, ist das gefährlich – ihr war mehr als einmal schwindelig und sie war desorientiert", resümierte er laut OK!. "Die Leute waren wirklich besorgt, dass sie sich ernsthaft verletzt haben könnte." Neben den physischen Herausforderungen empfand sie die emotional belastenden Szenen, die Christys schwierige Vergangenheit beleuchten, als besonders kräftezehrend.

Für Sydney, die in jungen Jahren bittere Casting-Erfahrungen erleben musste, ist eine solch intensive Herangehensweise an ihre Rollen ein Markenzeichen. Die Schauspielerin hatte bereits in jungen Jahren gezeigt, wie zielstrebig sie ihre Karriere verfolgt. Mit gerade einmal zehn Jahren erstellte sie einen ausgeklügelten Plan, um ihre Eltern von ihrem Berufswunsch zu überzeugen, was letztendlich zum Durchbruch führte. Heute gehört sie zu den gefragtesten Talenten ihrer Generation. Ihre außergewöhnliche Arbeitseinstellung hat sie bis zur Hollywood-Spitze gebracht, wie auch Christy Martin, die selbst während der Dreharbeiten anwesend war, bestätigte: "Sydney hat meinen Kampfgeist perfekt eingefangen."

Getty Images Sydney Sweeney im Oktober 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Christy Martin und Sydney Sweeney, Oktober 2025

IMAGO / ZUMA Press Sydney Sweeney, September 2025