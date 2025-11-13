So überzeugte Sydney Sweeney Eltern von Schauspielkarriere

Sydney Sweeney musste ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, damit ihre Eltern ihren Wunsch, Schauspielerin zu werden, unterstützen. Die 28-Jährige erzählte in der amerikanischen Fernsehshow "The Late Show With Stephen Colbert", dass ihre Familie ihren Traum einer Schauspielkarriere zunächst nicht ernst nahm. "Sie dachten, das wäre wie Prinzessin sein, nichts Reales", erklärte sie. Doch Sydney ließ nicht locker und präsentierte ihren Eltern im Alter von zehn Jahren einen detaillierten Fünfjahresplan, um ihre Ziele und die dazu nötigen Schritte aufzuzeigen. Trotz ihrer Bemühungen dauerte es mehrere Jahre, bis ihre Eltern sie unterstützen wollten.

In der Show gab Sydney (28) außerdem Einblicke in ihr Privatleben. Sie lebt in direkter Nähe zu ihrer Familie an einem See im US-Bundesstaat Idaho, wo mehrere Häuser seit Generationen nebeneinander in Familienhand waren. Ihre Großmutter sei sogar ihre Nachbarin, erzählte sie. Vor drei Jahren habe sie an die Tür des früheren Hauses ihrer Urgroßmutter geklopft und darum gebeten, das Haus zurückkaufen zu dürfen. Parallel läuft für die Euphoria-Darstellerin die Promo für ihr Boxerinnen-Biopic "Christy".

Auch hinsichtlich ihres Liebeslebens sorgt Sydney für Schlagzeilen. Us Weekly berichtet, dass es mit ihr und Scooter Braun (44) ernster wird, seit die beiden im Juni erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden. Ein Insider sagte dem Magazin: "Es wird ernst und es ist sehr real." Beide hätten volle Terminkalender, würden sich aber bewusst Zeit füreinander nehmen. Der Musikmanager zeige sich sehr unterstützend, interessiere sich für Sydneys Karriere und ihr Leben und gebe Ratschläge, die sie schätze, heißt es weiter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun