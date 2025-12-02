Das ist der Grund für Anna-Maria und Bushidos Ehe-Auszeit

Die Nachricht über ihre Eheprobleme schockierte die Fans von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47). Nun spricht die achtfache Mama das erste Mal über die genauen Gründe, weshalb sie und ihr Mann eine Beziehungspause eingelegt haben. In ihrem gemeinsamen Podcast "Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim" mit Kim Devlin Mania erzählt sie ihrer Freundin: "Wir streiten nicht und das ist das Problem. Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren." Das Paar habe zu wenig Privatsphäre gehabt und somit auch zu wenig Raum, Konflikte in Ruhe zu klären. "Ob es Bodyguards sind, ob es Fahrer sind, ob es Nannys oder Kinder sind. Wir haben eine riesige Entourage um uns herum", erklärt sie.

Anna-Maria sei aber wichtig, eine Sache darzustellen: Sie sind nicht endgültig getrennt, sie befinden sich in einer "Zwischenphase". "Wir geben uns nicht auf, wir hassen uns nicht", betont die Influencerin und fügt hinzu: "Ja, wir hatten Streit an manchen Tagen und es sind viele Tränen geflossen. Und dann dachte man, man schafft das nicht und dann denkt man wieder: Doch, man schafft das." Auch wenn Anis aktuell seine eigene Wohnung habe, sehen die beiden sich fast täglich und verbringen gemeinsam Zeit mit ihren Kindern. "Wir essen zusammen Abendbrot. Dann fährt Anis wieder zu sich und macht da sein Ding. Ich habe mein Haus für mich und meine Ruhe. Ich kann durchatmen und nachmittags machen wir unser Kinderprogramm", schildert Anna-Maria.

Auf Social Media betonte die Schwester von Sarah Connor (45) bereits, dass der Abstand bereits positive Auswirkungen auf ihre Beziehung habe. Nach dem ersten großen Schock werden das wohl alles gute Nachrichten für die Fans des Paares sein. "Der Abstand tut uns gut, er hilft uns zu spüren, was man vermisst und was man eben nicht vermisst. Für alle war die Veränderung am Anfang befremdlich, mittlerweile gehen wir gut mit der neuen Situation um", erklärte die 44-Jährige auf Instagram.

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, 2025

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025