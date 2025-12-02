Eheversprechen: Bushidos erste Worte zur Beziehungspause

Ende vergangener Woche machten Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Mann Bushido (47) öffentlich, dass ihre Ehe aktuell in einer schwierigen Phase steckt. Anna-Maria klärte die Fans auf, dass das Paar gerade eine Beziehungspause eingelegt und sich auch räumlich getrennt habe – der Rapper schwieg bislang dazu. In seiner Instagram-Story meldet er sich nun erstmals zu dem Thema zu Wort. Er verzichtet auf einen langen Text und teilt lediglich den bedeutsamen Part eines Eheversprechens: "In guten wie in schlechten Zeiten."

Auch Anna-Maria und Anis, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, werden sich dieses Versprechen wohl während ihrer Hochzeit am Traualtar gegeben haben. Zwar weist Bushido nicht explizit darauf hin, worauf er damit anspielt, für viele Fans wird es sich aber wohl danach anhören, als wolle er betonen, dass er und die Mutter seiner sieben Kinder nach wie vor ein Team sind. Auch wenn der "Zeiten ändern dich"-Interpret sich vorerst eine eigene Wohnung gesucht hat, teilen er und die 44-Jährige sich nach wie vor ihren Alltag mit ihren gemeinsamen Kids. Wie geplant werden sie bald gemeinsam als Familie nach Deutschland reisen, wo sie Weihnachten feiern und den Musiker auf seiner Tour begleiten werden.

Zeitgleich zu der traurigen Nachricht, dass es aktuell nicht gut um seine Ehe steht, ging das Video eines Interviews des 47-Jährigen auf TikTok viral. Darin zeigte sich Bushido in einem Interview mit Brisant von seiner verletzlichsten Seite. "Meine Frau hat einen besseren Mann verdient und auch meine Kinder haben einen besseren Vater verdient", sagt Bushido im Video – mit Tränen in den Augen und vor Schmerz bebender Stimme. In der Vergangenheit ging er offen damit um, dass er unter anderem an Depressionen leidet und sich auch in psychotherapeutischer Behandlung befindet.

Imago Rapper Bushido bei seiner Tour "König für immer!" in der Lanxess-Arena in Köln, März 2024

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Getty Images Bushido, Rapper