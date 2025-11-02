Luxus pur: So feierte Sophie Habboo ihre Babyparty in London

Sophie Habboo hat am Samstag im Londoner Luxus-Hotel Rosewood ein glamouröses Babyshower gefeiert. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Ehemann Jamie Laing (36), die ihr erstes Kind erwarten, waren umgeben von engen Freunden und Familie, wie in der Instagram-Story des TV-Stars zu sehen ist. Sophie trug ein figurbetontes weißes Kleid, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte, und kombinierte dazu schwarze Lederstiefel. Die Veranstaltung, die scheinbar für ihre kommende Disney+-Show "Raising Chelsea" gefilmt wurde, zeichnete sich durch stilvolle Dekorationen aus, darunter weiße und grüne Blumen, Kerzen und personalisierte Servietten mit eingravierten Namen der Gäste.

Sophie und Jamie, die 2023 in Spanien geheiratet haben, teilen ihre Reise zur Elternschaft offen mit ihren Fans. Bereits im Juni verkündete das Paar die frohe Nachricht in einem zuckersüßen Instagram-Post, der sie beim Ultraschall zeigte. Seitdem geben sie in ihrem Podcast "Nearly Parents" regelmäßig Einblicke in ihr Leben als werdende Eltern. In einer der Episoden erklärte Sophie mit Nachdruck, dass sie niemanden zulassen wird, der ihr neugeborenes Baby küsst, um mögliche Keime fernzuhalten. "Wenn jemand mein Neugeborenes küsst, werde ich ausflippen", scherzte sie, während Jamie die Diskussion lachend aufgriff.

Die beiden TV-Stars, die ihre Liebe 2019 auf den Bildschirmen von "Made in Chelsea" fanden, haben ihre Beziehung seither öffentlich gelebt. Jamie, der sich anfangs vor der Idee, Kinder zu bekommen, scheute, hat mittlerweile große Pläne für die gemeinsame Familie. Er wünscht sich möglichst viele Kinder, wie er gegenüber The Times verriet. Sophie, deren Schwester selbst letztes Jahr Mutter wurde, pflegt eine enge Bindung zu ihrer Familie und genießt die Vorfreude auf ihr erstes Kind. Mit ihren prominenten Freunden und ihrem markanten Humor scheint das Paar bestens gerüstet für dieses neue Kapitel ihres Lebens zu sein.

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und Sophie Habboo im Juni 2025

Instagram / sophiehabboo Emily Daisy Coleridge und Sophie Habboo bei Sophies Babyshower 2025

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024