Endspurt: Sophie Habboo zeigt stolz ihren großen Babybauch

Sophie Habboo begeistert ihre Fans: Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys mit ihrem Ehemann Jamie Laing (36) zeigte die ehemalige "Made in Chelsea"-Teilnehmerin stolz ihren Babybauch auf Instagram. Gekleidet in ein schickes schwarzes Kleid, das ihre Schwangerschaftsrundungen perfekt in Szene setzte, posierte die 30-Jährige für ein Spiegel-Selfie. Kombiniert mit einer schwarzen Strumpfhose und hohen Lederstiefeln bewies sie einmal mehr ihr modisches Gespür. Sophie, die sich mittlerweile im neunten Monat ihrer Schwangerschaft befindet, wirkte strahlend und entspannt.

Die bald dreiköpfige Familie erwartet sehnsüchtig den Nachwuchs. Sophie und Jamie hatten erst im vergangenen Jahr bei einer romantischen Zeremonie in Spanien geheiratet, wie Daily Mail berichtet. Ihre gemeinsame Vorfreude spiegelt sich auch in einem weiteren Großprojekt wider: dem Umbau ihres neuen Zuhauses in Notting Hill. Jamie dokumentiert das Renovierungsprojekt fleißig auf Social Media, wo er kürzlich stolz die mediterran inspirierte Küche mit einer beeindruckenden Marmorinsel präsentierte. Das luxuriöse Anwesen bietet zudem fünf Schlafzimmer, ein elegantes weißes Badezimmer und sogar einen terrassierten Garten.

Sophie und Jamie teilen ihre Reise zum Familienglück nicht nur durch Bilder aus ihrem Alltag, sondern auch durch liebevolle Rückblicke. Sophie, die durch ihre fröhliche und unbeschwerte Art aus ihrer Reality-TV-Zeit bekannt wurde, zieht ihre Fans seit Jahren mit ihrem Sinn für Mode und mit persönlichen Einblicken in ihren Bann. Ihr Ehemann Jamie, dem Humor und Charme stets zu eigen waren, macht keinen Hehl daraus, wie glücklich er über die anstehenden Veränderungen ist. Das Paar zeigt damit, dass sie die besonderen Momente ihres Lebens mit ihren Followern teilen möchten, sei es durch ihre Liebe füreinander, die Ankunft ihres Kindes oder eine aufwendige Renovierung.

Getty Images Jamie Laing und Sophie Habboo 2023 in London

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo zeigt ihren großen Babybauch

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo im neunten Monat

