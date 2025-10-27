Ein Tabu bei Männern? Jamie Laing spricht offen über Bulimie

Jamie Laing (36) thematisiert zum ersten Mal seine jahrelange Bulimie. Der Reality-TV-Star, bekannt aus "Made In Chelsea", verriet, dass er aus Scham über den Essstörungskampf schwieg. Der entscheidende Moment kam, als seine Frau Sophie Habboo ihn dabei ertappte, wie er sich erbrach. Sophie, die derzeit ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, sprach ihn behutsam darauf an und half ihm dabei, die Situation zu erkennen. "Das war ein großer Weckruf", erklärte Jamie im Podcast "Happy Place" von Fearne Cotton (44).

Bereits im Alter von 18 Jahren begannen Jamie Themen wie Körperbild und Essverhalten zu beschäftigen, nachdem eine Knieverletzung seinen Traum von einer Rugby-Karriere beendet hatte. Zunächst suchte er Trost im Essen, doch Kommentare und Fotos von einem Urlaub ließen ihn sich unwohl in seinem Körper fühlen. "Ich habe dann bei 'Made In Chelsea' mitgemacht und alles veränderte sich. Ich hatte keine Kontrolle über mein Leben", erinnerte sich Jamie. Er erklärte, dass gerade Männer selten über solche Probleme sprechen und er mit seinem Buch "Boys Don’t Cry" mehr Bewusstsein schaffen will.

Seine Offenheit wurde vor allem durch seine bevorstehende Vaterschaft und sein neues Buch inspiriert. Jamie möchte anderen Männern Mut machen, über ihre Gefühle zu sprechen und Themen wie Essstörungen und mentale Gesundheit zu enttabuisieren. Er selbst fand durch die Unterstützung seiner Frau Sophie und enger Freunde den Weg, über seine Erfahrungen zu reden. "Ich will, dass mein Kind eines Tages weiß, dass es immer okay ist, zu reden", betonte er.

Getty Images Jamie Laing, TV-Star

Instagram / jamielaing Sophie Habboo und Jamie Laing im Juni 2023

