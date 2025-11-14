Klage: So kam es tatsächlich zum Sextape von Ray J und Kim K

Kim Kardashian (45) und Kris Jenner (70) hatten Ray J (44) kürzlich wegen Verleumdung verklagt. Jetzt schlägt der Musiker mit einer eigenen Klage zurück und erhebt schwere Vorwürfe gegen die beiden. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, behauptet Ray J, dass das berühmte Sextape, das er und Kim 2003 einvernehmlich aufgenommen hatten, nicht ohne Kims Wissen veröffentlicht wurde. Vielmehr sei die Veröffentlichung 2006 sogar aktiv besprochen worden, und Kim habe darauf bestanden, dass Kris die Vermarktung des Videos übernimmt. Seitdem hätten Mutter und Tochter jedoch die falsche Geschichte verbreitet, das Tape sei gegen Kims Willen geleakt worden.

In der Klage verlangt Ray J Schadensersatz in Höhe von einer Million Dollar und beruft sich auf einen früheren Vergleich. Laut den von seinem Anwalt Howard King eingereichten Unterlagen hatte Kim damals zugestimmt, ihm sechs Millionen Dollar zu zahlen und das Thema Sextape in ihrer Serie The Kardashians nicht mehr aufzugreifen. Ray J behauptet jedoch, dass Kim, Kris Jenner, Kanye West (48) und Kendall Jenner (30) dieses Abkommen später gebrochen hätten. Zudem wirft er Kim vor, ihn fälschlicherweise beschuldigt zu haben, sie sexuell angegriffen, einen Racheporno veröffentlicht und Erpressung begangen zu haben.

Bereits vor einem Monat hatten die Realitystars eine eigene Klage gegen den Rapper eingereicht. Kim warf ihrem Ex vor, gezielt falsche und rufschädigende Behauptungen über sie und ihre Mutter verbreitet zu haben, unter anderem, dass ihre Familie in eine föderale Ermittlung wegen organisierter Kriminalität verwickelt sei und "schlimmer als P. Diddy" sei. In der Klageschrift hieß es laut Page Six: "Da er das Ende seiner flüchtigen Beziehung mit Frau Kardashian vor über 20 Jahren nicht akzeptieren kann, hat Ray J wiederholt versucht, sich mit den Namen der Kläger in Verbindung zu bringen und ihre Bekanntheit für persönliche Zwecke auszunutzen."

Anzeige Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images, Mike Coppola/Getty Images Collage: Ray J und Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Kris Jenner und Kim Kardashian, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / WENN Ray J und Kim Kardashian, Juli 2005