Kardashian-Jenners gewähren Einblicke in ihr Thanksgiving

Die Kardashian-Jenner-Familie hat auch dieses Jahr wieder wie gewohnt luxuriös Thanksgiving gefeiert. Am 27. November gewährte Kylie Jenner (28) ihren Fans auf Instagram einen exklusiven Einblick in die Feierlichkeiten. Dabei zeigte sie unter anderem ihre Schwester Kendall Jenner (30), die sie liebevoll als "Thanksgiving-Süße" bezeichnete. In der Küche zeigte sich Kendall höchst engagiert und bereitete unter anderem grünen Bohnenauflauf und geröstete Karotten zu. "Sie macht das so gut", schwärmte die Unternehmerin in ihrer Story. Neben Kendall war auch Hailey Bieber (29) mit von der Partie und präsentierte ihre Backkünste – darunter Zimtschnecken. Für die nötige Abwechslung sorgte später ein amüsantes Foto von Kendall, die erschöpft im Bett lag – offenbar völlig ausgepowert von ihren kulinarischen Bemühungen.

Auch abseits der Küche gab es bei den Kardashians einige herzliche Familienmomente zu sehen. Bei Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (50) blitzten bereits die ersten Weihnachtsdekorationen durch. Travis' Tochter Alabama Barker (19) teilte ein Foto von sich, Atiana De La Hoya (26) und Kourtney und schrieb dazu: "Dankbar für euch." Währenddessen zeigte sich Khloé Kardashian (41) besonders besinnlich und repostete in ihrer Story mehrere motivierende Sprüche zum Feiertag. Sie schrieb: "Ich bin so dankbar für mein Leben, meine Familie, meine Freunde, die Menschen, die mich lieben und sich um mich kümmern. Die Segnungen, die weiterhin kommen. Die Lektionen. Das Wachstum. Alles. Dankbar. Erfüllt. Zufrieden." Die Familie verbrachte den Feiertag wie gewohnt im großen Kreis, umgeben von opulentem Essen und festlicher Dekoration.

Die traditionelle Thanksgiving-Feier hat bei den Kardashians seit jeher einen wichtigen Stellenwert. Doch auch Weihnachten wird in diesem berühmten Clan mindestens genauso aufwendig zelebriert. Kris Jenner (70) verriet vor einigen Jahren gegenüber People, dass die Dekoration direkt nach Halloween beginnt und jeder seinen Input gibt: "Wir alle machen unsere Vorschläge, sprechen darüber und machen uns Notizen." Besonders freut sie sich dabei über die wachsende Zahl an Enkelkindern, die den Feiertagen eine ganz besondere Note verleihen. Auch für Kylie war Thanksgiving offenbar ein erfüllter Moment, nachdem sie sich mit viel Vorfreude auf das Zusammensein mit ihrer Familie und ihrem Freund Timothée Chalamet (29) vorbereitet hatte. Endlich konnte sie einen erholsamen Feiertag genießen.

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

Instagram / kyliejenner Kendall Jenner, November 2025

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Barker, Kourtney Kardashian und Atiana De La Hoya, November 2025