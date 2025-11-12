Justin Bieber singt Geburtstagsständchen für Kendall Jenner

Justin Bieber (31) sorgte bei Kendall Jenners (30) 30. Geburtstag nun für einen unvergesslichen Moment, als er ihr ein Ständchen widmete. Die Strandparty fand auf einer luxuriösen Karibikinsel statt und wurde von zahlreichen Prominenten besucht. Neben Kendall und ihrer Familie waren laut Daily Mail auch Freunde wie Fai Khadra, Renell Medrano und Lauren Perez dabei. Justin performte seinen Song "Devotion" aus seinem neuen Album "Swag" und richtete sich direkt an das Geburtstagskind: "Dieser Song ist heute Abend Kendall gewidmet. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!" Kendall zeigte sich sichtlich gerührt, sang mit und umarmte während des Auftritts Justins Ehefrau Hailey Bieber (28).

Die Feierlichkeiten boten noch weitere musikalische Highlights. Kendalls Schwester Kylie Jenner (28) begeisterte laut People Magazine mit einer Performance ihres neuen Songs "Fourth Strike" sowie einer Karaoke-Einlage, bei der sie und Kendall gemeinsam sangen. Ihre Halbschwester Kim Kardashian (45) hielt die Party auf Instagram fest und präsentierte unter anderem ein spektakuläres Feuerwerk. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum 30. Geburtstag, Kendall! Möge dieses Jahrzehnt dir dieselbe Liebe und Freude bringen, die du so großzügig an alle anderen verschenkst. Ich liebe dich mehr, als du dir jemals vorstellen kannst! Auf die nächsten 30 Jahre, Kenny!"

Die enge Freundschaft zwischen Justin und Kendall sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen, insbesondere wegen Gerüchten über eine mögliche Datingphase. Doch Hailey und Kendall pflegen seit Jahren eine enge Freundschaft, und frühere Anlässe haben gezeigt, wie gut die drei miteinander harmonieren. Hailey ist seit 2018 mit Justin verheiratet und hat mit ihm den gemeinsamen Sohn Jack Blues. Die Geburtstagsfeier unterstrich erneut die herzliche und harmonische Verbindung zwischen Justin, Hailey und Kendall – und machte den Abend offenbar zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Gäste.

Theo Wargo/Getty Images, Pascal Le Segretain/Getty Images Collage: Justin Bieber und Kendall Jenner

https://www.instagram.com/p/DNbW27sy9Tz/?hl=de Justin Bieber und Kendall Jenner im August 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Kendall Jenner genießen den Sommer, August 2025