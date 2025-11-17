Deshalb liebt Kris Jenner alle Ex-Partner ihrer Töchter

Kris Jenner (70) hat in einem Podcast-Interview mit Jay Shetty (38) offen über ihre besondere Beziehung zu den Ex-Partnern ihrer Kinder gesprochen. Trotz öffentlicher Skandale und mancher Enttäuschungen hält sie ein enges Band zu ihnen aufrecht, wie sie am 17. November in "On Purpose with Jay Shetty" erklärte. "Ich habe so viele schöne Erinnerungen, Reisen und Feiertage mit ihnen. Diese Liebe schaltet sich nicht einfach ab", betonte sie. Die Mutter von sechs Kindern und Oma von 13 Enkeln beschreibt ihre "offene Tür"-Politik: Jeder der Ex-Partner wisse, dass er immer willkommen sei. Selbst Tristan Thompson (34), der Khloé Kardashian (41) während ihrer Beziehung betrog, taucht regelmäßig auf. "Tristan kommt herein und nennt mich 'Mom'. Wir umarmen ihn weiterhin."

Für Kris ist es besonders wichtig, dass die Familie stets zusammenhält und Konflikte intern geklärt werden. "Wir brauchen nicht mehr über diese Dinge zu reden. Es ist vorbei und geklärt", erklärte sie weiter. Die Reality-TV-Ikone ließ zudem erkennen, dass sie nicht nur die ehemaligen Partner ihrer Kinder schätzt, sondern auch deren Familien. So hält sie weiterhin den Kontakt zu Kylies Ex Travis Scott (34) und dessen Familie. Gemeinsam verbringen sie Geburtstage und Feiertage, um eine familiäre Verbindung zu bewahren. Kris führt diese Tradition auf ihre eigene Vergangenheit zurück, insbesondere auf den Umgang nach ihrer Scheidung von Robert Kardashian Sr. (†59) 1991.

Als Großmutter hat Kris eine klare Haltung, wenn es um das Wohlergehen ihrer Enkelkinder geht. Ihr Verhalten gegenüber den ehemaligen Partnern ihrer Kinder sieht sie auch als Vorbild für ihre Enkel. "Wie würden meine Enkel 20 Jahre später reagieren, wenn sie sehen, dass ihre Großmutter ihre Väter schlecht behandelt hat?", fragte sie im Gespräch. Auch das Thema Vergebung spielt für sie eine zentrale Rolle. "Ich bringe meinen Kindern bei, zu vergeben und voranzuschreiten", so Kris. Diese Werte seien der Grundstein für die besondere Nähe in ihrer Familie, die trotz Widrigkeiten niemals die Tür vor früheren Partnern verschließt.

Anzeige Anzeige

Imago Kris Jenner im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Tristan Thompson und Kris Jenner

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner, September 2025