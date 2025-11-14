Zu schüchtern? Darum fehlte Timothée auf Kris Jenners Party

Kris Jenner (70) lud am 9. November anlässlich ihres 70. Geburtstags zu einer extravaganten Feier in das prunkvolle Anwesen von Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) in Beverly Hills ein. 300 Gäste, darunter die gesamte Kardashian-Jenner-Familie, erschienen in voller Glamour-Montur. Ein Gesicht fehlte jedoch zwischen den Feiernden: Timothée Chalamet (29), der Freund von Kris’ Tochter Kylie Jenner (28). Fans spekulierten sofort über Beziehungsprobleme, doch verrieten Insider nun die wahren Gründe hinter seiner Abwesenheit, wie das Ok! Magazine berichtet.

Laut der Quelle meidet der Dune-Star große gesellschaftliche Anlässe: "Events wie diese sind einfach nicht Timothées Sache. Er ist schüchtern, privat und ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt von diesem ganzen Kardashian-Medienzirkus. Die roten Teppiche, die Kameras, der Lärm – das ist nicht seins." Stattdessen verbringe er lieber ruhige Abende mit seiner Freundin. "Er bewundert Kris, aber die Kardashian-Maschine macht ihm Angst", heißt es. Da der 29-Jährige sich derzeit zudem in Europa am Set von "Dune: Teil Drei" befindet, war eine Reise zu der Party ohnehin schwierig. Dennoch schaffen es beide, trotz ihrer vollen Terminkalender, sich regelmäßig zu treffen.

Die Beziehung zwischen den beiden, die seit 2023 zusammen sind, scheint trotz aller Spekulationen stabil zu sein. Kylie unterstützte Timothée zuletzt beim New York Film Festival, auch wenn sie sich dabei bewusst aus dem Rampenlicht hielt. Zudem räumte die 28-Jährige Trennungsgerüchte aus dem Weg, indem sie kürzlich seinen Instagram-Beitrag, ein Trailer zu seinem kommenden Projekt "Marty Supreme", mit einem Like versah. Ihre Verbindung basiert offenbar nicht auf öffentlichen Auftritten, sondern auf gegenseitigem Verständnis und Privatsphäre, etwas, das der Schauspieler besonders schätzt.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"