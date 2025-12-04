Neuer Streamingdienst: Dann geht HBO Max an den Start

HBO Max kommt! Der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery startet am 13. Januar 2026 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Nutzerinnen und Nutzer bekommen ab diesem Datum Serien und Filme aus dem DC-Universum, von New Line Cinema, den Warner Bros. Studios und den Max Originals gebündelt in einer App. Mit dabei: Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 in allen Abo-Modellen. Die Preise liegen zwischen 5,99 Euro und 17,99 Euro im Monat.

Inhaltlich setzt HBO Max auf eine Mischung aus großen Franchises, neuen Serien und lokalen Produktionen. Zu den Top-Serien zählen das Game of Thrones-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms", die französische Serie "The Seduction", das Max-Original "The Pitt" und die starbesetzte Serie "All Her Fault" von NBCUniversal. Auf der Filmseite kündigt der Dienst unter anderem Superman, "The Batman" und Dune sowie die komplette Harry Potter-Reihe an. Kurz nach dem Start sollen außerdem "Weapons" und "The Conjuring: Last Rites" folgen. Zusätzlich plant HBO Max lokale Eigenproduktionen wie "4 Blocks Zero" und "Banksters" sowie weitere Projekte, um das Angebot in den neuen Märkten zu verankern.

Hinter den großen Titeln stehen Ikonen, die Generationen geprägt haben: Das DC-Universum vereint Superhelden, die seit Jahrzehnten Comic- und Kinofans verbinden. "Harry Potter" gilt für viele als gemeinsames Ritual mit Familie und Freunden, wenn Filmnächte anstehen. "Dune" und "The Batman" haben jüngst im Kino Gesprächsthemen geliefert, die weit über den Abspann hinausgingen. Die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo bringen Sportmomente, die oft in Wohnzimmern gemeinsam erlebt werden. Alle Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele 2026 sind in jedem Abo enthalten – ohne Aufpreis und direkt in der App.

Warner Bros. Discovery / HBO Max HBO Max

Warner Bros. Discovery / HBO Max HBO Max, ab 13. Januar verfügbar

Imago Zendaya und Timothée Chalamet bei der Special Screening von "Dune" in London, Oktober 2021

