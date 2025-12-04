Janin Ullmann erklärt Tränen bei "Temptation Island V.I.P."

Tränen, Drama und bittere Enthüllungen bei Temptation Island V.I.P.: In der neunten Folge musste Vanessa Nwattu (25) das erschütternde Verhalten ihres (Noch-)Verlobten Aleksandar Petrovic (34) verarbeiten. Die Aufnahmen, in denen Aleks mit seinen Taten und Aussagen für Entsetzen sorgt, trafen die Reality-TV-Darstellerin tief. Moderatorin Janin Ullmann (44), ebenfalls sichtlich bewegt von der emotionalen Belastung am Set, sprach nun im Interview mit RTL offen darüber, wie sehr die Situation an ihr und Vanessa zehrte. Besonders ein Moment sei für Janin prägend gewesen. "Jetzt kann sie nicht mehr. Und dann ist es so aus ihr herausgebrochen", beschrieb die Moderatorin den Augenblick, in dem Vanessa ihren Gefühlen freien Lauf ließ.

Die 44-Jährige hatte während der Dreharbeiten versucht, die Fassung zu bewahren – und konnte die Tränen letztlich selbst nicht zurückhalten. Für sie sei es ein Balanceakt gewesen, gleichzeitig als professionelle Moderatorin zu agieren und die emotionale Nähe zur Situation nicht zu verlieren. "Ich bin da wahrscheinlich auch sehr empathisch und kriege diese ganzen Gefühlsstimmungen sehr nah mit", erklärte sie. Als Vanessa schließlich aufstand und den Raum verließ, habe Janin die volle Wucht ihrer Emotionen gespürt. Für sie war es wichtig, diese Empathie zuzulassen: "Ich bin ja auch als Mensch dort und fühle das komplett mit."

Erst vor wenigen Tagen hatte die Moderatorin im Rahmen des internationalen Tags zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen deutlich Stellung bezogen. Besonders die Szenen, in denen Aleks Frauen mit Sekt anspritzte und abfällige Bemerkungen machte, sorgten für einen Aufschrei. Viele fragten sich, ob solche Bilder überhaupt im Fernsehen gezeigt werden sollten. Für Janin war diese Frage eindeutig beantwortet: "Man muss das zeigen. Nur dann kann man miteinander in den Austausch gehen und Dinge verändern", erklärte sie im Gespräch mit dem Berliner Kurier.

RTL Janin Ullmann, "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin 2025

RTL Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2025

RTL Aleksandar Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2025